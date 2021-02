Carlo Boszhard geeft geheimen van De TV Kantine prijs

Sinds 2009 kruipen Carlo Boszhard, Irene Moors en vele anderen in de huid van menig BN’er. Hoe de typetjes, die soms bizar goed lijken, tot stand komen, blijft vaak geheim. Tot gisteravond. RTL zond een kijkje achter de schermen bij de TV Kantine uit.

Met natuurlijk een glansrol voor Elise Schaap, toch wel de koningin van de typetjes op de Nederlandse tv. Ze vertelt wat eerder te zijn vanwege twee nieuwe typetjes. „Ik ben best wel zenuwachtig voor Fidan Ekiz. Ik heb de héle week naar haar lopen koekeloeren. Zij zit er nog niet zo goed in. Sommige types pak je onmiddellijk, maar dit is niet eentje die voorhanden lag.” Fidan zit in de aflevering waarin de typetjes meedoen aan First Dates.

„Ik krijg een kaak, een kin, een neus en lippen. En echt héél goed haar”, vertelt ze. „Ik heb ook de tanden van Nienke Plas gepakt. Maar van tanden ga je slissen, dus ik moet even kijken of dat werkt”, legt ze uit. Nieuw talent

Het populaire persiflageprogramma verwelkomde dit seizoen een nieuw talent: Ricardo Ras. In het eenmalige programma De Casting Kantine gingen Carlo en Elise Schaap op zoek naar nieuw typetjestalent. Ras zette een angstaanjagend goede Robert ten Brink neer en won de talentenjacht. De prijs: meespelen in een aflevering. Ricardo blijkt tijdens de making of nog even terug met de échte Robert ten Brink.

„Ik ben gevleid, laten we dat voorop stellen!”, reageert Ten Brink via een videoverbinding. „Zeker als het op zo’n goede manier gebeurt. Er zijn heel veel dingen die ik niet zie van mezelf, die doe ik gewoon. De presentator denkt dat hij het dankzij Ras rustiger aan kan doen. “Je kunt af en toe invallen.” Ras reageert dat er maar één de echte is.

Dit seizoen van De TV Kantine werd er ook weer muziek gemaakt, op de set van Toppop. Daar stond ooit presentator Ad Visser, dit seizoen stond Carlo in zijn schoenen. Visser zelf kwam ook nog even lang. „Kreeg je veel commentaar?”, vraagt Boszhard. „Ja, enorm!”, antwoord Visser. „Op straat, echt overal. Ze vinden het allemaal waanzinnig leuk.”

Kinderen naar bed

Chantal Janzen is ook wel blij met haar typetje: ze wordt subliem geportretteerd door Schaap. „Ik vraag Elise dan met mij mee naar huis te komen. Dan doet zij de kinderen naar bed, leest ze voor en zingt ook voor ze. Want ja, dat ben ik. Ik vind dat gewoon heel handig.”

Er is ook nog even een emotioneel moment met Fred van Leer, die als zichzelf te zien was. „Vanaf dag één stonden ze als een huis achter me”, zegt een emotionele Fred over de zware tijd die hij had. Iemand plaatste een seksvideo van de stylist online, waarna hij een zelfmoordpoging deed. „Zoveel liefde krijgen als je rock-bottom zit, dat is echt bijzonder.” De hele aflevering kijk je terug bij RTL.

Songfestival voor Carlo?

De kijkers hebben in elk geval genoten van het programma vol bloopers, acteurs in de grime en verhalen achter de schermen. Er wordt geopperd om Jan Smit, Edsilia Rombley, Janzen en Boszhard naar het Songfestival te sturen. Als Brotherhood of Man. „De TV Kantine betekent ook dat dromen uit kunnen komen en meedoen aan het Songfestival is mijn droom.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit moet gewoon Europa door !! #tvkantine #rtl4 Om te beginnen met Songfestival 2021 pic.twitter.com/g9D5NBpf7g — instarin (@v_rinny) February 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb echt ongezond veel zin in de blooperaflevering van de #TVKantine vanavond! pic.twitter.com/LEIa2ZVboz — Yvette 🌷 (@YvetteSpillsTea) February 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoeveel testen hebben Carlo en Elise wel niet gehad dan? 😱 #tvkantine — Lianne van Veen (@Liedje87) February 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Echt gieren van het lachen om zo'n programma als de #tvkantine te maken. Geweldig! — 🎶 Widdershin 🎶 (@Widdershin2) February 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oh je wil toch hun baan, dat lijkt me zo heerlijk! #tvkantine pic.twitter.com/yE5k6PaAF3 — Linda (@Lintweetsagogo) February 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.