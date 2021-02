Danny Vera en André van Duin stelen de show bij Matthijs Gaat Door

Het is een goede – doch emotionele – week voor André van Duin. Vrijdag en gisteren was hij na zijn gesprek aan tafel bij Jinek al hele tijd trending, nu wéér. Hij zat bij Matthijs Gaat Door en zong, onder begeleiding van Danny Vera, een persoonlijk, mooi lied.



"Op een gegeven moment wordt het een soort van crematorium…" Aldus de vandaag jarige André van Duin (74) die werd overstelpd met bloemen. En die in #matthijsgaatdoor weer overtuigt met 'n prachtig ingetogen Nederlands chanson 'Voor altijd' begeleid door Danny Vera #vooraltijd pic.twitter.com/vAA09zDDZa — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) February 20, 2021

Vera schreef het liedje Voor Altijd speciaal voor Van Duin. Gisteren was ook de 74e verjaardag van de komiek, en het duo droeg het nummer op als eerbetoon aan zijn vorig jaar overleden man Martin. Het nummer kreeg al veel lovende reacties toen het nog niet eens uitgebracht was.

‘Warme stem’ van Van Duin

„Het is een beetje alsof je op de radio zoekt”, vertelt Danny over het schrijfproces. „Meestal is het bij mij ruis, maar soms tune je in een keer in en heb je wat.” De zanger zegt dat hij het nummer „in ongeveer een half uurtje” schreef en in het proces „de warme stem” van André in zijn hoofd hoorde. Dat bracht hem ertoe de komiek te mailen met de vraag of hij het liedje niet in zou willen zingen.



André van Duin zei dat 'ie al de hele week trending is. Na dit lied hoop ik nog heel lang. Recht uit zijn hart hier mijn hart binnen. Zo puur, je voelt de liefde en het gemis. Diep onder de indruk #matthijsgaatdoor — Noémi (@Noeempje) February 20, 2021

André ging akkoord, mits hij wel wat aanpassingen mocht doen. „Ik heb de tekst wel een beetje naar mezelf toegetrokken”, zei de Heel Holland Bakt-presentator, die er een afscheidslied van maakte voor zijn man Martin. „Maar dit liedje is voor iedereen, want iedereen kan het zich aantrekken omdat iedereen dit een keer meemaakt.”



De opbrengst van de single gaat naar KWF Kankerbestrijding.

De blik van Vera

Op Twitter weten mensen wederom niet hoe snel ze hun bewondering voor de komiek moeten uitspreken. Ook Danny Vera scoort genoeg punten, en dan vooral voor ‘de blik’. Tijdens het liedje draait de camera namelijk naar Vera, die met één blik weet over te brengen wat wij allemaal denken: dit is een heel persoonlijk, emotioneel moment. En met die ene blik is hij ook een bron van steun, vinden kijkers.



Dit is de reden waarom ik cameraman ben geworden. Andre van Duin zingt over zijn overleden man, dan de lichten dimmen, het emotioneel shot van begeleider Danny Vera en dan donker met een traan in de ogen van de zanger. Hier doe ik het voor, als alles klopt. #matthijsgaatdoor pic.twitter.com/Usu2OdaGdr — Xander van Aart (@77rednax) February 20, 2021

Volgens iemand anders is het „heerlijk hoe Danny Vera werkelijk niets hoogdravends in zich heeft”.



Heerlijk hoe Danny Vera werkelijk niets hoogdravends in zich heeft. #matthijsgaatdoor — Mirjam (@DeMirjam) February 20, 2021

‘Pater familias van Nederland’

Maar het gaat vooral over Van Duin: die gisteren ook al zo veel lof over zich heen kreeg, omdat hij gaat spreken tijdens Dodenherdenking. „Als iedereen een klein beetje van André van Duin zou hebben, zou de wereld er een stuk mooier uitzien”, schrijft Herman.



Als iedereen een klein beetje van @andrevanduin zou hebben, zou de wereld er een stuk mooier uitzien. #matthijsgaatdoor #mathijsgaatdoor — Herman Dupon (@HermanDupon) February 20, 2021

Iemand anders blikt terug, naar de jaren 70. Toen „mocht” je Van Duin niet leuk vinden, schrijft hij. „Veel te volks. Te plat. Van Kooten en de Bie. Of Neerlands hoop. Dat mocht wel. Links cabaret. Van Duin is nu beter dan ooit en die anderen zijn allang verdwenen.”



In de 70s mocht je André van Duin niet leuk vinden. Veel te volks. Te plat. Van Kooten en de Bie. Of Neerlands hoop. Dat mocht wel. Links cabaret. Van Duin is nu beter dan ooit en die anderen zijn allang verdwenen. #matthijsgaatdoor — Peter M. Celie (@PeterceliePeter) February 20, 2021

En dan misschien wel het mooiste compliment voor de komiek: volgens Marcel ontwikkelt hij zich tot de „pater familias van Nederland”.



André van Duin ontwikkelt zich tot de pater familias van Nederland en ik vind dat terecht. De man is oprecht, een verbinder en gezegend met nuchtere wijsheid en humor. #matthijsgaatdoor pic.twitter.com/RmNQTExD8j — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) February 20, 2021

Wil je de hele uitzending zien van Matthijs Gaat Door? Dat kan hier.