Ambulancechauffeur die haar verongelukte zoon aantrof indrukwekkend in Op1

Ambulancechauffeur Annemiek heeft gisteravond indruk gemaakt in Op1. Zij vertelde over de gruwel die haar overkwam: opgeroepen worden bij een ongeluk en daar haar eigen zoon verongelukt aantreffen.

Het is ruim vijf jaar geleden dat Annemiek Valent een melding zoals zo vaak kreeg: ongeluk. Eropaf dus, op 21 november 2015. In dit geval in Amsterdam-West.

Rustig vertellend in talkshow Op1

Ambulancechauffeur Annemiek kwam niet ‘zomaar’ naar Op1. Zij heeft haar traumatische ervaring opgeschreven en onlangs het boek En dan is het jouw kind… uitgebracht. Daarin vertelt zij over de onvoorwaardelijke liefde voor haar zoon. Ook tekende zij de ervaringen van andere betrokken hulpverleners op. En geeft Annemiek aan hoe zij het drama tot iets positiefs wist om te buigen. De wijze waarop zij aan de tafel van Op1 haar verhaal deed, was bewonderenswaardig. Al is het vijf jaar geleden: ga er maar aan staan als 1 miljoen mensen naar je kijken en luisteren. Annemiek vertelde echter op een rustige manier.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Annemiek Valent stond ruim vijf jaar geleden als ambulancechauffeur bij het dodelijke ongeluk van haar eigen zoon. Ze vertelt hoe ze met deze traumatische ervaring om is gegaan. "Ik was ontzettend bang, voor alles." #Op1 pic.twitter.com/NYM4pFcin9 — Op1 (@op1npo) February 15, 2021

Toen de ambulancechauffeur op de plaats des onheils kwam, zag zij gelijk iets bekends. Annemiek herkende het nummerbord van de auto die tegen een boom was gereden. Het zwaar beschadigde voertuig (‘het dashboard zat er op de achterbank’) was van haar ex-man.

En toen was het haar zoon van 19

Annemiek kon het slachtoffer niet zien, vertelde zij in Op1. Tot drie keer toe werd uiteindelijk haar ergste nachtmerrie duidelijk gemaakt. Het lichaam in de auto was van haar 19-jarige zoon Gian. Dat kon haast niet waar zijn, want Gian had geen rijbewijs. Later werd het de moeder duidelijk dat haar zoon veel vaker de auto van haar ex-man mocht lenen. „Ik wist niet dat hij in die auto reed. Na de begrafenis heb ik zijn gevonden smartphone laten maken, die was helemaal stuk. Daarop kon ik het app-contact tussen vader en zoon een jaar teruglezen. Gian bleek rond te rijden in mijn werkgebied. Ik had hem al veel eerder tegen kunnen komen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vreselijk dat haar zoon om is gekomen bij dat eenzijdige auto ongeluk. Ergste wat ‘n moeder kan overkomen. #op1 #op1npo — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) February 15, 2021

Terugblikken in Op1

„Mijn zoon was ook een echte puber 2.0 hoor”, blikte moeder Annemiek in Op1 terug. „Hij zocht af en toe de grenzen op.” Ze vertelde ook over hoe zij uit haar onwaarschijnlijk diepe dal wist te komen. Eerst kreeg zij steun van het bedrijfsopvangteam en een traumateam van haar werk. „Ik moest hulp hebben, want ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen.” Kleine stapjes voelden voor Annemiek aan als „Pyreneeën”. Ze was echter bang voor ‘alles’. Of het nou autorijden of boodschappen doen was. Ze moest ‘hoger op’ toen een posttraumatische stress-syndroom (PTSS) werd geconstateerd. Een therapie – EMDR – die beelden laat zien en PTSS-slachtoffers beelden in het hoofd laten maken, hielpen Annemiek uit haar dal. „Dat werkt als een malle.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Op1 Pfff, wat een leed! Sterkte aan de vrouw die haar zoon EN ex-man verloren heeft aan een verkeersongeval…😢😢😢 — Titia Hermelijn (@TitiaHermelijn) February 15, 2021

Haar verhaal was al ongelooflijk, maar helemaal toen zij nog iets moest vertellen. Enige tijd na het overlijden van haar zoon, kreeg zij opnieuw een bericht over een ongeluk. Haar ex-man was aan zijn einde gekomen. Op dezelfde manier als Gian.

Op1 is dagelijks hier terug te zien.