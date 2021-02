5 tegen 5 terug op televisie, hoe gaat dat ook alweer?

Het programma 5 Tegen 5 keert na ruim vijf jaar afwezigheid terug op televisie. SBS6 stoft de quiz af met Gordon als presentator. Het programma heeft een lange en rijke historie.

Dat de quiz op de buis z’n rentree maakt, vertelde Gordon zelf. Hij maakte het bekend in zijn nieuwe podcast GorDonDiablo, die hij vandaag met dj Don Diablo begon. Een woordvoerder van Talpa bevestigde de terugkeer vandaag.

5 tegen 5, maar ook een beetje op ’n dood spoor

Gordon vertelde in de eerste aflevering van GorDonDiablo onder meer over zijn tv-plannen. De presentator staat nog voor drie jaar onder contract bij Talpa maar zit „creatief gezien wel een klein beetje op een dood spoor”, zei hij. „Ik ga nu wel twee nieuwe quizzen presenteren, waarvan één 5 Tegen 5 is. Nou ja, dat heb ik tien jaar geleden al een keer gedaan. Dus daar ga ik ook geen Televizier-Ring mee winnen”, aldus Gordon.

De presentator hoopt dat hij maatschappelijke programma’s als 100 Jaar Jong kan blijven maken. Gordon is onder meer in gesprek om een internationale versie te maken. „Het idee is om de oudste mensen ter wereld te bezoeken. Dat zou echt geweldig zijn.”



Gordon en zijn hondje

Creatief op een dood spoor misschien, op privégebied was het voor Gordon het afgelopen weekend allesbehalve rustig. Sinds kort heeft de tv-maker (en soms ook zanger) een nieuw vriendje, de Franse bulldog Toto. Dit ras met een platte neus staat bekend om gezondheidsklachten. Gerard Joling vroeg zich in het openbaar af of Gordon wel voor Toto kan zorgen. Dat en ook andere reacties schoten hem totaal in het verkeerde keelgat. Gordon vindt het een ‘dolksteek in zijn rug’ en heeft een advocaat ingeschakeld.

Het begon in 1983 met Willem Ruis

Van Toto terug naar 5 Tegen 5, want dat mooie nieuws had Gordon dus wel. De quiz was in 1983 voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien, toen gepresenteerd door de jong overleden Willem Ruis. Door de jaren heen waren naast Gordon ook Peter Jan Rens, Winston Gerschtanowitz en Ruben Nicolai gastheer van de spelshow. Nicolai was in 2015 de laatste die het programma presenteerde voor RTL.

Het binnen twee seconden afkraken is, uiteraard op Twitter, begonnen. Net nadat Talpa het voor tv compleet nieuwe Marble Mania op SBS 6 bracht, kwam onderstaande dame met deze:



Nu weer 5 tegen 5 uit de mottenballen gehaald. Kan Talpa nog iets nieuws verzinnen of is deze afdeling opgeheven? — Lianne van Veen (@Liedje87) February 1, 2021

Wanneer de eerste uitzending van de nieuwste versie op tv is, is nog niet bekend. „We maken op een later moment meer bekend over de inhoud van het programma en de startdatum”, aldus de Talpa-woordvoerder.

Hoe gaat 5 tegen 5 ook alweer?

In 5 tegen 5 spelen twee groepen van, je raadt het vast, vijf spelers tegen elkaar. De vijf zijn bekenden van elkaar, bijvoorbeeld familieleden of vrienden. Zij moeten vijf goede antwoorden geven op vragen die zijn gebaseerd op onderzoek onder de Nederlandse bevolking. De kandidaten moeten inschatten hoe de meerderheid van de Nederlanders op de vraag heeft geantwoord.

In bovenstaand fragment uit 1986 (duurt 19 minuten) is bij minuut 5.56 een vraag bijvoorbeeld ‘welke rekening komt altijd ongelegen?’ De twee spelers van die ronde beginnen met de antwoorden ‘hypotheek’, ‘tandarts’ en ‘gas’. Alledrie fout. En nee, de ‘kruideniersrekening’ is ook een misser. Belasting, huur, verzekering en bekeuring waren destijds wel voltreffers. Maar het hoogste percentage zei in het onderzoek ‘elke rekening’.

Toen Talpa als televisiezender in 2005 begon, werd 5 tegen 5 direct van stal gehaald. Ook België en Duitsland hebben eigen versies.

