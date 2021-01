Zoveel langer keken we naar tv-scherm in 2020: ondanks én dankzij corona

Of het nu het Acht Uur Journaal was, of The Queen’s Gambit op Netflix. Of dat je Wie Is De Mol terugkeek. We hebben met z’n allen flink langer naar het televisiescherm gekeken afgelopen jaar.

De tv-schermtijd, ofwel de totale tijd die voor het televisiescherm werd doorgebracht, was in 2020 206 minuten (3 uur en 26 minuten) per dag. Dit is 14 minuten meer dan in 2019, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO) vandaag in het jaaroverzicht. „Dit is best wel een flinke toename, zeker op een totaal van zo’n 200 minuten”, licht Sjoerd Pennekamp, directeur SKO toe.

Tv-scherm

Naast het kijken naar televisiezenders (inclusief live en uitgesteld kijken) zit in deze schermtijd ook het kijken naar Netflix, Videoland, Disney+ en andere streamingdiensten.



Het SKO #jaaroverzicht met de belangrijkste TV cijfers van 2020 is beschikbaar. Ook op het kijkgedrag heeft de coronacrisis een aanzienlijke impact gehad. Daarom is ook een factsheet beschikbaar met meer kijkcijfers in het licht van de coronacrisis. https://t.co/fjhxA0DNFc pic.twitter.com/EV2DVQ0sqX — SKO (@KijkOnderzoek) January 7, 2021

Thuiswerken

Zelf kijkt hij nog steeds liever naar de kijkcijfers dan naar de televisie, maar hij begrijpt de stijging wel. „De televisie wordt steeds gemakkelijker even aangezet.” Tijdens de lunch tijdens het thuiswerken bijvoorbeeld. „En veel mensen hoeven nu niet meer naar huis te rijden en zetten de tv eerder aan.” Al is het televisiekijken tijdens werkuren nu ook weer niet een heel nieuw fenomeen, zij het dat de schermen er ‘vroegah’ wel wat anders uitzagen.



Televisie kijken tijdens het thuiswerken mag vandaag! Cruise Travel op RTL4 bij 4ME met @NorbertvdGlas pic.twitter.com/VqIFrHHG — Linda ~ TravelLin (@TravelLinBlog) September 26, 2012

Corona

Corona heeft zeker een grote invloed gehad op de kijkcijfers, beaamt Pennekamp. Het is eigenlijk een gevalletje ‘dankzij en ondanks’. „Dankzij corona waren de kijkcijfers hoog, maar ook ondanks.” Zo waren er de persconferenties met miljoenen kijkers, „maar we hebben ook grote sportevenementen gemist, die normaal gesproken miljoenen kijkers trekken.”



Ik hoop zo dat Irma erbij is vanavond tijdens de personferentie !!! Wat Rutte en de Jong te vertellen maakt me niet uit, als Irma er maar is🤣 #persconferentie #coronamaatregelen #irma #irmarules #wewantirma — ↘️ Markiemark ↙️ (@MarkvEngelen) November 17, 2020

Traditionele zenders

De Nederlander keek in 2020 gemiddeld 160 minuten per dag naar de televisiezenders. „Dat is de traditionele achterban.” Die altijd al wel veel naar de traditionele zenders keek, dus hier is dan ook niet een heel sterke stijging te zien. Om precies te zijn 4 minuten meer dan in 2019, meldt Stichting Kijkonderzoek.

Het percentage uitgesteld kijken binnen zes dagen na de uitzenddag steeg in 2020 naar 15,2 procent, wat overeenkomt met 24 minuten per dag. In 2019 was dit nog 20 minuten per dag.

Top-25



Dag top-3 maandag 14 december 2020:

1. Journaal… 6.031.000

2. M 3.571.000

3. Journaal… 3.165.000

Via https://t.co/CvL03d6roA — SKO (@KijkOnderzoek) December 15, 2020

De top-25 meest bekeken programma’s in 2020 wordt aangevoerd door het extra journaal op NPO1 van 14 december 2020. Deze toespraak van premier Mark Rutte (met daarin de aankondiging van de tweede lockdown) had gemiddeld 6.035.000 kijkers.

Er keken in totaal bijna 8 miljoen naar de Nationale Dodenherdenking van 4 mei (met de veelgeprezen speech van koning Willem-Alexander), maar Rutte trok gemiddeld de meeste kijkers over de hele uitzending. Daarmee was de toespraak van de premier zelfs de op één-na-best bekeken uitzending sinds de start van de metingen door SKO in 2002.

De voetbalwedstrijd Nederland – Bosnië en Herzegovina van 15 november 2020 is met gemiddeld 2.782.000 kijkers de meest bekeken sportuitzending van 2020.

Uitgestelde Mol

Wie Is De Mol? van 11 januari 2020 is het meest uitgesteld bekeken programma van 2020 met gemiddeld 1.889.000 kijkers die uitgesteld keken binnen 6 dagen na de uitzenddag.

Extra journaals

In het kader van de coronacrisis is er vanaf 12 maart een groot aantal extra journaals uitgezonden. De meest bekeken uitzendingen waren de persconferenties waarin het kabinet (aanvullende) maatregelen bekendmaakte, toespraken van premier Rutte en de toespraak van koning Willem-Alexander op 20 maart. De meest bekeken uitzending was die van 14 december met een totaal aantal kijkers van 8.603.000 op de zenders NPO 1, RTL 4, RTL Z en SBS 6 samen. Ook uitgesteld kijken is hierin meegenomen.

Nieuwshoogtepunten

Van de totale kijktijd werd maar liefst 27 procent besteed aan het kijken naar nieuws. In 2019 was dit 21 procent. Het gemiddelde bereik in de avonduren van dit genre was bijna in heel 2020 hoger dan in 2019. Het hoogtepunt lag in week 12 en 13 (16 t/m 29 maart), waarin gemiddeld 9,1 miljoen kijkers per avond afstemden op nieuws en actualiteiten, 2,5 miljoen kijkers meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor.