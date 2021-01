WIDM-fans twijfelen na spannende aflevering: Is Splinter dan toch de mol?

Na een choquerende nieuwe aflevering waarbij onder meer de helft van de pot over de balk gesmeten werd, lijken fans van het programma Wie Is De Mol te twijfelen. De tactiek die de mol erop nahoudt is nog altijd onderwerp van discussie en het vertrek van wederom een kandidaat roept veel vragen op. Is niemand minder dan Splinter Chabot dan toch de mol?

De nieuwe aflevering van Wie Is De Mol van zaterdagavond had alles in zich om een waar spektakelstuk te worden. Tijdens de eerste opdracht moesten de kandidaten in duo’s dingen schilderen en uitbeelden naar elkaar om zo zinnen te vormen. En hoewel dat totaal misging en er geen geld binnen werd gehaald voor de pot, leverde de opdracht wel een hoop reacties op op social media. Veel WIDM-fans leken de humor van de opdracht in relatie tot de lockdown en avondklok namelijk wel in te kunnen zien.



Wanneer je tien minuten voor de avondklok binnen bent #widm pic.twitter.com/EiaRQ4Jn5i — Paul Peeters 🥲 (@palpeet) January 30, 2021

Naast de vele grapjes in relatie tot de lockdown en de avondklok, bleef ook het ‘tekentalent’ van de kandidaten niet onopgemerkt.



Voorkennis en vrijstellingen

Na deze opdracht, waarbij de mol geheid in zijn of haar vuistje gelachen zal hebben, moesten de kandidaten alweer door naar de volgende beproeving en daar werd het spannend. Stuk voor stuk kregen de deelnemers namelijk de kans om een bedrag te bieden in ruil voor voorkennis en de kans op drie vrijstellingen. En toen werd er duidelijk wie het spel spelen. De hoogste bieder mocht de voorkennis en de vrijstellingen, indien deze gewonnen werden, delen met twee andere kandidaten. Het bedrag dat geboden werd, zou echter wel uit de pot gehaald worden.

En zo ontstonden er twee kampen. Eentje bestaande uit Charlotte, Rocky en Marije, die alle drie 5.000 euro overhadden voor de voorkennis en de vrijstellingen. In het andere kamp zaten Joshua, Splinter en Renée die een flink stuk minder in wilden leveren. Zij gingen dan ook zonder voorkennis de volgende opdracht in. Het waren uiteindelijk de drie dames die met behulp van de voorkennis de opdracht wonnen en vervolgens ‘per ongeluk’ ‘vergaten’ om de klok, waarop het gewonnen geldbedrag terugliep, stop te zetten.

‘Ongeremd’ en ‘Egocentrisch’

Waar veel fans voorafgaand aan de aflevering vrij zeker van hun zaak leken, lijkt er nu toch twijfel te ontstaan. Als je als mol weet dat andere kandidaten 5.000 euro uit de pot willen vissen in ruil voor voorkennis en vrijstellingen, waarom zou jij dat als mol dan ook doen? Is het dan niet juist beter om laag te bieden om zo niet op te vallen? Als je het op die manier bekijkt, zou juist Splinter, Joshua of Renée de mol zijn. Aan de andere kant kun je je natuurlijk afvragen in hoeverre de mol wist dat andere kandidaten al 5.000 euro geboden hadden.



Je zou ook kunnen zeggen: je hoort dat er twee 5000 hebben geboden en je denkt, ik doe ook 5000, dan vertraag ik ze enigszins en komt er minder geld in. Mocht dit het scenario zijn, lijkt Charlotte het meest verdacht want Marije haalde een postzak binnen. #widm — Willem de Gelder (@WdeGelder) January 30, 2021

Pas tijdens de executie kreeg het kamp dat niet over voorkennis beschikte te horen hoeveel geld er over de balk gesmeten was door het andere team. Joshua, Renée en Splinter leken oprecht verbijsterd over de hoogte van het bedrag en bestempelden het onder andere als „ongeremd” en „egocentrisch”. Fans die thuis op de bank toekeken vonden de reactie van de kandidaten wel komisch.



Mijn moeder die mijn ome DUO uitgaven ziet.#widm pic.twitter.com/yojj5h6zip — Thijs (@TharusThijs) January 30, 2021

Mocht je de aflevering van zaterdagavond nog niet zien, ga die dan vooral eerst kijken voor je verder leest! Er volgt zo namelijk een spoiler met betrekking tot de kandidaat die vertrok.

Splinter als Mol?

Doordat Rocky, Charlotte en Marije alle drie over een vrijstelling beschikten, kregen zij hun schermen tijdens de executie niet te zien. Dat betekent dus dat niet per se de kandidaat die er het verst naast zit vertrekt. Het zou tussen Joshua, Splinter en Renée gaan. De eerste twee hebben al enige tijd een hecht bondje en lijken goed bevriend te zijn geraakt tijdens het programma. Naar eigen zeggen delen ze informatie en vertrouwen ze elkaar volledig, maar is dat wel terecht?



Whoa! Wat blijft #widm toch een meesterlijk spel. Maar op basis van deze aflevering kan er maar 1 conclusie zijn: Splinter is de mol. #splinter #demol #zuljeziendathettochweerandersis — Matthijn Buwalda (@matthijnbuwalda) January 30, 2021

Het was namelijk niet Renée die een rood scherm kreeg te zien, maar Joshua. Daarmee werd het bondje van Splinter en Joshua uit elkaar gerukt. Het vertrek van Joshua zorgt er echter voor dat fans twijfelen of Splinter dan niet toch de Mol is. Als Joshua en Splinter namelijk echt zoveel informatie met elkaar uitwisselden en misschien zelf wel op dezelfde persoon zaten, hoe kan het dan dat Joshua weg moest?

Kortom, met het vertrek van geliefd kandidaat Joshua Nolet, wordt de verwarring alleen maar groter. Er zijn nog vijf kandidaten over en één van hen is toch echt de mol. En tot we erachter komen wie dat is, geldt maar één ding: Trust nobody.

