Terror Theo van Big Brother: ‘Ik speelde voor 50 procent toneel’

Terror Theo van Big Brother was in het programma toch niet helemaal hoe hij werkelijk is. „Ik heb voor 50 procent toneelgespeeld.”

Schreef Metro gisteren nog dat Big Brother-deelnemer Theo zo’n typische ‘ruwe bolster, blanke pit is die nooit even vijf seconden nadenkt voor hij er iets uit flapt’, blijkt hij de kijker (en ons) toch op het verkeerde been te hebben gezet. Theo heeft geprobeerd een soort Terror Jaap uit het programma De Gouden Kooi te spelen. De ‘tiran’ uit het programma uit 2006 lukte het om met zijn gedrag De Gouden Kooi te winnen. En slaagde: hij won 1,3 miljoen euro.

Theo wilde Big Brother winnen

Zo’n prijzenpot heeft het huidige Big Brother niet, maar voor 100.000 euro wilde Theo (54, Amsterdam) zich ook wel even honderd dagen anders gedragen dan de aardige baas van een klusbedrijf die hij in werkelijkheid is. In de live-uitzending van gisteravond schoof hij aan bij de RTL-presentatoren Geraldine Kemper en Peter van de Veire. Aan hun desk had hij een onthulling: „Ik heb voor 50 procent toneelgespeeld.”

Dat toneelspelen ging hem behoorlijk natuurlijk af. Of zal Theo juist tijdens het laatste interview een loopje met de waarheid hebben genomen?



Theo sluit het Big Brother avontuur af met nog een laatste leugentje #BigBrother — Tjana 🤡 (@DesmedtTjana) January 14, 2021

Theo, zo noemen we hem nu maar weer gewoon, verliet gistermorgen na twee weken vrijwillig het televisie-huis. Een dag eerder had hij van ‘de stem’ (Big Brother) een forse waarschuwing gekregen voor zijn taalgebruik en gedrag. Tijdens een spel dat niet goed verliep riep hij ‘stelletje homo’s’ en Theo gebruikte woorden als ‘tyfus’. Bovendien maakte hij een ongepaste lapdance met mede-bewoonster Els. Die was op de livestream van Videoland te zien, maar werd niet in de dagelijkse uitzending op RTL 5 uitgezonden.

Opvallend in Big Brother

Aan RTL gaf Theo ook een extra interview die online te zien is. Daarin zegt hij: „Ik heb niet verloren van Big Brother, ook niet van de andere deelnemers. Ik kon maar van één iemand verliezen en dat was van mezelf. En dat is gebeurd.” De tot nu toe opvallendste deelnemer aan Big Brother heeft geen spijt dat hij heeft meegedaan en hoe het is gegaan. „Alleen van sommige uitspraken en dat ik mensen gekwetst heb. Ja, daar heb ik zeker spijt van. ‘Beter jullie best doen, stelletje homo’s’, dat zou ik in het echt nooit zeggen.”



Theo, waarom heb je je dan op gegeven voor Big Brother? Er zijn nog duizenden die hier aan mee wilden doen en jij geeft na 2 weken op? 🙄 #BigBrother #BigBrothernlbe — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) January 14, 2021

‘Goed mijn rol gespeeld’

Theo gaat zeker dingen van zichzelf terugkijken. „En dan zal regelmatig dit gebeuren, denk ik”, zegt de tijdelijke BN’er terwijl hij een pet voor zijn ogen trekt. Hij denkt dat hij zijn rol om winnaar te kunnen worden goed gespeeld heeft. „Maar ik ben blij dat ik de rol nu kan loslaten.” Theo vond het leven in het Big Brother-huis namelijk simpelweg niets aan. Gisteravond zei hij het al: „In het normale leven ben ik de hele dag druk bezig. Nu deed ik 23 uur per dag niets, een beetje zitten. Ver-schrik-ke-lijk.”

Zijn fans gaan Theo wel missen, want fans had hij. Kijkers (en mede-bewoners) die zich aan hem irriteerden ook. Maar die types heb je wel nodig in een programma als Big Brother. Iemand heeft nog een tip:



Omdat de markante man gisteren vrijwillig vertrok, werd er in de live-uitzending niemand naar huis gestuurd. Dat gebeurt normaal gesproken op donderdagavond.

