‘Flippende Ali B’ en Waylon op de vuist in de toiletruimte? Grote onzin, volgens RTL

Zet twee alfamannen bij elkaar en de kans op een haantjesgevecht is plausibel. Zo zouden Waylon en Ali B, beiden coach bij The voice of Holland, elkaar in de haren zijn gevlogen. Volgens Albert Verlinde althans. RTL wil daar graag wat over kwijt.

RTL noemt het verhaal dat Albert Verlinde dinsdag de wereld inbracht over een ‘knokpartij’ tussen Waylon en Ali B achter de schermen van The voice of Holland grote onzin. „Wij begrijpen niet waar hij dit verhaal vandaan haalt”, zo laat een woordvoerder weten.

RTL: Stevige discussie, geen knokpartij

„De coaches van The voice of Holland hebben weleens een stevige discussie met elkaar, ze hoeven het niet altijd eens te zijn. Dat houdt het ook interessant voor de kijker. Maar het is pertinent onwaar dat Ali en Waylon met elkaar op de vuist zijn gegaan”, zo maakt de zegsvrouw duidelijk.

Op de vuist

Albert Verlinde kon het bijna niet geloven toen hij het verhaal onlangs opving in de Hilversumse wandelgangen. „Dit is zo’n verhaal, dat hoor je en dan denk je: het kan niet waar zijn. Dat hou je even bij je, dan begin je rond te vragen bij mensen en ik heb nu van genoeg partijen gehoord dat dit echt gebeurd is”, vertelde hij in Shownieuws.

„Een echte, daadwerkelijke knokpartij. Er is echt geknokt tussen twee coaches. Echt met slaan. Bloed valt mee, maar er is wel echt geknokt en ze moesten uit elkaar gehaald worden. Het gaat om twee coaches, namelijk om Waylon en Ali B.”

Het begon tijdens de opnames van de Blind Auditions. „Er was een kandidaat, heb ik begrepen van mensen, waarvan je denkt: die hoort echt bij coach Jan Smit. Die kwam bij Ali B terecht en Waylon had zoiets van: waarom doe je dat nou, want dat is meer voor Jan. Dat viel blijkbaar helemaal verkeerd bij Ali.”



Knokpartij tijdens de pauze. Waylon is al in het toilet en Ali B komt aanlopen en zegt: ‘Wat ben je aan het doen?! Dit is hoe ik werk! Dat is The Voice. Dat begrijp je niet.’ Hij komt héél dichtbij Waylon staan en dan komt de gouden zin van Waylon: ‘Ik ruik je slechte adem.’ pic.twitter.com/Ordijx3LJ4 — Jan Hofdijk (@JanHofdijk) January 13, 2021

‘Slechte adem’

Het ging mis tijdens de pauze. „Het is pauze, ze gaan naar het toilet. Waylon is al in het toilet en Ali B komt aanlopen en Ali B flipt helemaal en zegt: ‘Wat ben je aan het doen?! Dit is hoe ik werk! Dat is The voice. Dat begrijp je niet.’ Hij komt héél dichtbij Waylon staan en dan komt de gouden zin van Waylon: ‘Ik ruik je slechte adem.’ Dat zegt hij.”

En toen escaleerde het. „Toen is er letterlijk een knokpartij ontstaan in dat herentoilet, ze zijn met elkaar op de vuist gegaan. Er zijn mensen tussen moeten komen. Iemand heeft hen uit elkaar gehaald en daarna is alles uitgesproken.” Toch nog eind goed, al goed.



RTL over ’knokpartij’ Waylon en Ali B: ’Pertinent onwaar’ https://t.co/RrfdPaRLjE 😂😂😂 had het wel willen zien. —  Luuk (@MisterHunebed) January 13, 2021

‘Kijkcijfers’

„Ah, weer een rel voor de kijkcijfers”, vat iemand het samen op Twitter. Al heeft het programma over kijkcijfers nog niets te klagen: afgelopen vrijdag keken ruim 3 miljoen mensen naar de blinde audities (gemiddeld was het kijkcijfer 1,8 miljoen). Anderen kiezen al partij, „ik ben team Waylon” en weer anderen hadden gewild dat ze er bij waren geweest. „Ik had het wel willen zien!” Maar volgens RTL was er dus niets te zien.



Waylon en Ali B hebben slaande ruzie gehad? Ik ben #teamwaylon!! #tvoh #shownieuws — Lianne van Veen (@Liedje87) January 12, 2021



Ah, weer een rel voor de kijkcijfers… ‘Ali B flipt bij The Voice of Holland, knokpartij met Waylon’ https://t.co/2A4a1jPjLF — Robin Wollenberg | Man van de Zaak (@ManvandeZaak) January 13, 2021

Coach-fitty

Eind 2019 werd medialand ook al ‘opgeschrikt’ door een ruzie tussen twee coaches. Anouk en Lil Kleine zouden tijdens een uitzending een flinke fitty met elkaar hebben gehad, iets wat ook ruim van te voren werd aangekondigd. Mensen zaten er dan ook helemaal klaar voor tijdens de bewuste uitzending, maar voelden zich na afloop toch een beetje bekocht, toen het bij wat gebekvecht bleef. „Ik had een heftigere ruzie toen mijn zus de chocoladepudding in haar eentje had opgegeten dan Anouk en Lil Kleine in deze aflevering.” Toch zijn de twee coaches daarna nooit meer samen in een show geweest en draait Jan Smit intussen de voormalige stoel van Lil Kleine warm.



Ik had een heftigere ruzie toen mijn zus de chocoladepudding in haar eentje had opgegeten dan Anouk en Lil Kleine in deze aflevering. #tvoh — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) January 10, 2020



Allemaal leuk en aardig, maar wanneer krijgen Anouk en Lil' Kleine nou ruzie? #tvoh — Raoul Lemmen (@RaoulLemmen) November 22, 2019



De ruzie tussen Lil Kleine @ Anouk wegpoetsen. Anouk kwam niet meer terug samen met Lil Kleine. Zo is het opgelost, jammer wel… — EstherK  (@buenacocinera) January 24, 2020