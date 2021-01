Ferry Doedens: ‘Ik wist niet wat ik moest doen en heb vanuit paniek gehandeld’

Acteur Ferry Doedens was gisteravond bij talkshow Jinek openhartig over zijn veelgesproken carrièreswitch. Zo vertelde hij onder meer over zijn gedwongen vertrek bij Goede Tijden Slechte Tijden en over zijn pikante OnlyFans-account. „Ik wist niet wat ik moest doen en heb vanuit paniek gehandeld”, vertelde hij.

Ferry Doedens had niet verwacht dat de erotische filmpjes die hij op OnlyFans deelde zo snel zouden uitlekken. Hij startte het account uit „nieuwsgierigheid en financieel belang”, vertelde hij aan tafel bij Eva Jinek.

Ferry Doedens in Jinek over GTST

Ferry blikte de talkshow terug op twaalf jaar Goede Tijden Slechte Tijden. De acteur werd bij GTST ontslagen vanwege het herhaaldelijk negeren van de coronamaatregelen die producent EndemolShine had opgesteld. Op social media deelde hij beelden waarop hij aan het feesten was en zich niets aantrok van de anderhalvemeterregel.

Doedens geeft aan dat hij terugkijkt op een mooie tijd. Hij was achttien jaar toen hij begon en is inmiddels dertig. Hij is dus volwassen geworden voor het oog van heel Nederland, en dat vond hij niet altijd even makkelijk. Zo kampte Doedens in 2015 met een drugsverslaving. Hij is nu bijna twee maanden definitief gestopt met de opnames. Tot 9 maart zal Doedens nog op tv zijn te zien.



Ferdinand Diego aka Ferry Doedens

Op OnlyFans, een website waar mensen zelf pikante foto’s en video’s kunnen plaatsen, besloot Ferry na zijn vertrek bij GTST een account aan te maken onder het pseudoniem Ferdinand Diego. Hij zag de abonnementen omhoog gaan en het leek ‘m wel iets om wat aan te verdienen, zo vertelde hij. Om zijn geheim zo goed mogelijk te bewaren zorgde Doedens ervoor dat de beelden in Nederland, België en Duitsland niet waren te zien.

Zonder succes; want al snel lekten de beelden uit. „Ik besefte goed dat er geen weg meer terug was”, aldus de acteur. „Ik dacht: Wat moet ik nu doen? Ik was een klein beetje in paniek, want het is natuurlijk ook bij andere bekende Nederlanders gebeurd, dat er filmpjes rondgingen.” Ook familie en vrienden kregen het verhaal te horen en dat deed hem „best wel pijn”.

Ferry Doedens emotioneel aan tafel bij Jinek De nuchtere en vlotte Doedens veranderde halverwege het gesprek met Jinek van toon en werd een meer emotionele tafelgast. Naast de opbouwende spanning rond zijn onzekere acteercarrière, moest Ferry ‘het’ namelijk ook nog aan zijn moeder vertellen. Ferry kon zijn tranen niet bedwingen bij het zien van haar foto tijdens de uitzending. Hij vertelde in Jinek dat hij het gesprek met haar op Tweede Kerstdag had gevoerd. „Ik zei: het is misschien niet de beste keuze, maar ik ben onzeker. Er is geen plan en ik wil ook een bron van inkomsten. Ik weet niet wat ik moet doen en heb zeker vanuit paniek gehandeld.” Volgens Ferry reageerde zijn moeder Annie begripvol. Ze spoort hem aan om nu ook maar het beste van de situatie te maken. „Ik heb het nu zeker omarmd. Het lucht nu op”, aldus Doedens.