Diederik Gommers: ‘Ik wil uitspraak over zwangerschap rechtzetten’

Naar aanleiding van een uitzending op radio NPO 2, nuanceert Diederik Gommers zijn uitspraak over zwanger worden. Hij vertelde eerder aan de Wout2Day-luisteraars dat het nu geen goed moment is voor een zwangerschap.

Hij postte vandaag op social media een foto van een baby met daarbij zijn uitleg. Hij beseft, zo zegt hij, nu pas de impact die social media kunnen hebben.

Gommers onderschatte kracht social media

„Ik moet eerlijk zeggen dat ik af en toe de kracht van social media nog onderschat. Ik zie hoe een uitspraak zonder context een eigen leven gaat leiden, dat wil ik graag even rechtzetten”, schrijft Gommers. Eerder was de arts te gast bij Wouter van der Goes in Wout2Day op Radio 2, waarin vragen over het coronavirus aan bod kwamen. Hij gaf aan dat het Pfizer-vaccin niet was getest op zwangere vrouwen. Volgens hem stellen deskundigen daarom dat je het best kunt wachten met vaccineren als je zwanger bent. Hieruit concludeerde hij dat je het best even kunt wachten met zwanger worden.



‘Geen reden om niet zwanger te worden’

„Als IC-arts zie ik natuurlijk enkel de ernstig zieke mensen, waaronder ook een aantal zwangere. Deze laatste zijn uitzonderingen, maar deze week hebben wij een jong iemand aan de beademing op haar buik liggen. Maar dat is geen reden om nu niet zwanger te worden”, schrijft Gommers.



Als het risico op corona klein is, raden ze volgens Gommers aan te wachten met vaccineren. #NPORadio2 https://t.co/XdSNmMLBtY — NPO Radio 2 (@NPORadio2) January 12, 2021

Hij vervolgt: „Uit Nederlands onderzoek van Nethoss-data blijkt dat zwangere vrouwen hetzelfde risico lopen om besmet te worden met COVID-19 als niet-zwangere vrouwen. Gezien de leeftijd kunnen we aannemen dat deze infectie mild zal verlopen, tenzij ze een onderliggende ziekte hebben.” Gommers geeft wel aan dat bij een ernstige vorm van corona de zwangere vrouwen zieker zijn in het derde trimester van de zwangerschap. Dit zou komen doordat de buik dan in de weg zit en de longen minder ruimte hebben, zoals uitgelegd in de podcast Virus Feiten. Maar volgens Gommers hebben de meeste vrouwen de milde vorm (90%).

Wel of niet vaccineren?

„Bovendien kunnen vrouwen die zwanger zijn gevaccineerd worden”, zegt Gommers. Wel adviseert de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie dat gezonde zwangere vrouwen niet routinematig vaccineren. Daarnaast kunnen pas bevallen vrouwen volgens Gommers veilig borstvoeding geven na de vaccinatie.

„Ik heb nooit bedoeld om mensen te ontmoedigen of oordelend te zijn over mensen die in een lastige situatie zitten qua zwanger worden”, sluit Diederik Gommers af.