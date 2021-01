Big Brother aflevering 2 in 21 tweets: Liese kan niet liegen, tranen bij Theo

De eerste aflevering van Big Brother was een bescheiden succesje. Maandag keken 1,3 miljoen mensen naar wat er nog van het baanbrekende concept uit 1999 over is. Of deze nieuwsgierigheid blijft, is een tweede. Aflevering 2 in 21 tweets

De tweede aflevering van Big Brother begon met raadselachtige beelden van Liese, de Belgische madame die nu al veel mannelijke fans heeft. Later bleek ze te moeten helpen met een geheime missie, zodat deze twee nieuwe bewoners het huis binnen konden sluipen. Verder waren er tranen bij ‘terrorsnurker’ Theo, veel montagefoutjes en misschien wel net iets te veel spelletjes. Ziko denkt af en toe dat hij in Wie is de Mol? zit.

Big Brother aflevering 2 op Twitter

Als je de aflevering hebt gemist, kun je die via RTL XL of Videoland terugkijken. En als je daarvoor geen tijd hebt, is er altijd nog Twitter. Big Brother was gisteravond weer trending, na deze 21 tweets kun je straks meepraten tijdens je ochtendcall op Zoom.

Liese is leuk



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Liese is leuk. #BigBrother

Als ze na 40 dagen uit het huis moet, mag ze nog wel even voor de gezelligheid voor 60 dagen naar Drenthe komen. — Luuk ten Have🚴‍♂️⛷ (@luuktenhave) January 5, 2021

En kan niet liegen



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Liese is niet goed in liegen. 😂 #BigBrother — Thoiiss (@ThijsH16) January 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

BB: "Ik heb een geheime opdracht voor je"

Liese: "Oooeeeee"

En het is niet zomaar een geheim beste mensen, nee het is súpergeheim! Pfoe wat een spanning!!!! 🙄#bigbrother #bigbrothernlbe — Easterwood (@LKEasterwood) January 5, 2021

Ja, flauw Thomas



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Leuk die geheime missies. Wel vreemd dat een bewoner dan de boel gaat verzieken. Als je weet dat een geheime missie iets tofs kan opleveren, dan laat je die kist toch gewoon staan… #BigBrother — Corné van Opstal (@creno1) January 5, 2021

Theo snurkt doorrr (en hij is niet de enige)



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooi van Theo om op Thomas in te praten om zich zijn gesnurk niet aan te trekken. Als hij iets goed doet mogen we het ook zeggen! #BigBrother #BigBrother2021 — Jeffrey (@JeffreyBoon) January 5, 2021

En hij laat zijn tranen vloeien



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik was nog niet klaar voor een huilende Theo. #bigbrothernlbe #BigBrother — Lentemeisje ❌❌❌ (@SandraLente) January 5, 2021

Stiekem best nog leuk, dat Big Brother



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet gedacht, maar ik vind #BigBrother eigenlijk echt nog leuk! :p — Simon Defrancq : : (@SimonDefrancq) January 5, 2021

En dat denken er meer



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kut, ik vind #BigBrother leuk 🥺 Dit was niet de afspraak met mijzelf…#bigbrothernlbe — Gerrit de Haan ♔ (@GerritdeHaan95) January 6, 2021

De blikken van Thomas



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Thomas begint wel een beetje eng te worden met die blikken in bed. #bigbrother — Thoiiss (@ThijsH16) January 5, 2021

Ik stem op Daan. Wie?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mensen, het is geen Wie is de Mol?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als ik alleen maar opdrachten en spelletjes wil zien kijk ik wel naar Wie is de mol #BigBrother — Roos (@Rosaliefes) January 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgens mij denkt Ziko dat hij in #DeMol zit. #BigBrother — Yannick Martin (@YannickMartin4) January 5, 2021

Naomi en Jowi hebben een fan



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben fan van Naomi en Jowi #BigBrother — Deepa (@deepa_krmasek) January 5, 2021

De voice-over heeft nog weinig fans



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kun je de voice-over ook naar huis stemmen? #ikvraagditvooriedereendiekijkt #BigBrother — Andrea Lansbergen (@vanWubsbergen) January 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

sorry maar gebruikt peter ne patat om zijn voice-over in te spreken? haaaaaaaahahahaha #BigBrother — nils 🛸 (@nilsdjoos) January 5, 2021

Freak me out



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oh my god, als iemand zo in je slaapkamer kan sneaken zonder dat je iets merkt, FREAK ME OUT! 😱 #bigbrother — Juffrouw Flut (@JuffrouwFlut) January 5, 2021

De 24/7 livestream van Big Brother 24/7 laat nog te wensen over



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@Videoland Wanneer kunnen we de livestreams van Big brother kijken op tv of casten? #bigbrother — Niels Tuinstra (mrchipie) (@slimegoesgaming) January 5, 2021

Bij de les blijven Endemol



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wel veel slordige montage foutjes in #bigbrother zoals de tekst “dag 2 8:37” die tekst stond de dag ervoor ook. @EndemolNL nu ben ik de dagen kwijt. Hahaha — Jeremy (@Djerahmi) January 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vandaag wel veel fouten over tijd/dag: – Eerst zijn we 's morgens dag 2 (vr)

– Dan 's avonds dag 2 maar we zien ochtenduur

– Dan 's nachts dag 2 op 3 (dag 3 wordt weergegeven) (vr/za)

– Dan zijn we 's morgens dag 3 maar staat er dag 2#BigBrother #BigBrother2021 #bigbrothernlbe — uǝʅʅᴉϺ uǝoꓘ (@KoenWillen) January 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vreemde montage. Eerst zijn we dan dag 2 naar 3 gegaan en nu staat er weer dag 2… Daar zijn dat fouten in geslopen! #BigBrother #BigBrother2021 #bigbrothernlbe — uǝʅʅᴉϺ uǝoꓘ (@KoenWillen) January 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@Videoland in de tweede aflevering van #bigbrother mist de voice-over en de stem van BB. De tekst staat wel in de ondertiteling, montagefoutje? — Hanneke vK (@hannekevk89) January 6, 2021

Mocht je problemen hebben met de livestream van Big Brother: deze kun je alleen op de website van Videoland kijken, niet via de app. Ook casten naar je televisie is (nog) niet mogelijk.

🎥 Bekijk ook de eerste aflevering in 27 tweets