Microbioloog bestrooit Baudet en Haga met feiten in Op1

Op de avond dat het nieuws doorsijpelde dat de lockdown met drie weken wordt verlengd, zaten Forum voor Democratie-frontmannen Thierry Baudet en Wybren Haga de boel te duiden in Op1. Recht tegenover hen zat microbioloog Rosanne Hertzberger, die lof oogstte op Twitter.

Naast de twee FvD-politici waren ook journalist Jean Dohmen en cyberexpert Marietje Schaake te gast. Harm Edens, Peter Pannekoek en Jan Jaap van der Wal zaten er voor 25 jaar Dit Was Het Nieuws. Maar Op1-presentatoren Jort Kelder en Welmoed Sijtsma trapten af met Rosanne Hertzberger.

Rosanne Hertzberger vs Thierry Baudet in Op1

Terwijl de microbioloog uitleg gaf over de lockdown, wisselden de FvD-mannen al wat onderlinge blikken uit. Het duurde niet lang voordat vermeend complotdenker Wybren Haga van wal stak. Daaroverheen kwam Thierry Baudet.

De Wereldgezondheidsorganisatie zou ‘lockdowns afkeuren’, er werden wat cijfers genoemd over ‘economische schade’, de microbioloog in Op1 zou met ‘verkeerde berekeningen’ komen en zo ging het door. Totdat Rosanne Hertzberger ingreep en de twee confronteerde met wat parate feiten en cijfers. Daarbij stipte ze ook nog even een pijnlijke tweet van Wybren Haga aan en vroeg ze aan Thierry Baudet hoe dat nou precies zit met het antisemitisme in de partij. Het leverde een interessant gesprek op, waarbij een live factchecker geen overbodige luxe zou zijn geweest.

Bekijk de uitzending van Op1, en dan vooral heet eerste deel, hier terug.

Twitter gaat los

Twitter is niet dood. Als je de scheldende mensen eruit weet te filteren, is het sociale medium nog altijd een interessante plek voor live debat tijdens televisieuitzendingen. Gisteren was Op1 trending, vriend en vijand reageerde. Een realistisch samengesteld overzicht.

Wybren van Van Haga en Thierry Baudet

Thierry Baudet en zijn nieuwe sidekick Wybren van Haga, kregen de volle laag. Maar uiteraard keken er ook fans.



waarom krijgt baudet zoveel ruimte op op1? aandachtig luisteren OK, maar naar nonses………. krijgt wel erg veel aandacht — Hanneke Becht (@johannecke) January 10, 2021



Jezus, Van Haga en Baudet bij Op1. pic.twitter.com/NhjGUBBsxj — Erik Booij (@ErikBooij) January 10, 2021



Baudet en Van Haga hadden niet bij #op1 moeten gaan zitten, wat een vreselijke linkse talkshow is dat toch, ze lachen hem gewoon uit, wacht 17 maart maar af #Humberto #vanhaga #baudet — Dutch_Bodygirls (@Erwin_BodyGirls) January 10, 2021

Lof voor Rosanne Hertzberger

Schrijver, columnist en wetenschapper Rosanne Hertzberger confronteerde Thierry Baudet en Wybren Van Haga met feiten en cijfers. Ze stond niet één, maar twee mannetjes. „Dit zijn twee mannen die leugens en nepnieuws verspreiden”, zei ze, gestaafd met wat voorbeelden. Daarmee oogstte ze vooral lof onder de Op1-kijkers op Twitter.



@ryhertzberger echt respect. Je moeten verdedigen tegen de leugens van van Haga en Baudet. Baudet beschuldigd @ryhertzberger van rekenfouten terwijl hij leugens verspreidt. Schandalig. #op1 #op1npo — Max Feijen (@maxfeijennl) January 10, 2021



Rosanne Hertzberger werpt een dam op tegen het geraaskal van Thierry Baudet en Wybren Van Haga. Applaus! 👏👏👏 @ryhertzberger En Pinokkio #Baudet beweert dat hij tolerant is binnen zijn partij. Wat een giller als je Eerdmans e.a. hoort. #op1npo pic.twitter.com/ITEowCP1F8 — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉 (@marcelbar8) January 10, 2021



Kunnen ze Hertzberger vaker tegenover Baudet neerzetten? Ik vind dit enig. — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) January 10, 2021



Rosanne Hertzberger laat duidelijk zien dat van Haga en Baudet geregeld onwaarheden verkondigen. Gelukkig. Deze heren mogen er niet mee wegkomen! #Op1 — Henk Helming (@helming5) January 10, 2021

En hoon natuurlijk

Zoals dat ook gaat op Twitter.



Wat een walgelijk links zooitje weer.. Echt om te kotsen die Harm Eden en Rosanne Hertzberger.. #Op1npo — Jeff (@JeffBuiten) January 10, 2021



De zelfgenoegzame hoofden en dito opmerkingen van o.a. Harm Edens en Rosana hertzberger maakten het weer een standaard bashavondje. Maar Thierry en van haha zaten er best in. — Chiel Bos (@BosChiel) January 10, 2021



Vreselijk die zelfingenomenheid van Hertzberger. #op1 — Loulou (@Loulou__007) January 10, 2021

‘Mini-Trumpjes’

Het regende vergelijkingen met Donald Trump, waar Thierry Baudet in Op1 zelf aan meedeed in een item over de Amerikaanse president en Twitter. „Na Trump zal ik wel volgen, hehe.”



In Baudet en Haag beschikken wij over 2 Trumpen. Het kan niet waar zijn.#OP1 — Lex Bruijn (@LexBruijn) January 10, 2021



@op1npo Een Trumpiaans verhaal van @WybrenvanHaga en @thierrybaudet fakenieuws en propageren van onwaarheden. — Peter Bastiaens (@PBastiaens) January 10, 2021



Wybren van Haga en Thierry Baudet zijn 2 mini-Trumpjes: vooral leugens en desinformatie verspreiden#op1 — TimS (@slotervaart) January 10, 2021



Mijn God…waren we net van wat rust aan het genieten na #Trump, zit die zelf-fucker van een @thierrybaudet bij #op1 🤔#fascist — Renzo Thomas🐝 (@ProfessorRT2) January 10, 2021

Harm Edens

Was er dan ook nog vermaak? Welja, de redactie van Op1 had Harm Edens pal achter Thierry Baudet gezet en dat beviel Twitter goed.



De verschillende blikken van Harm Edens zijn wel vermakelijk op de achtergrond, wanneer Baudet aan het woord is 🤣 — Wesley (@wesr6) January 10, 2021



Grappig dat @thierrybaudet aan tafel op @op1npo kan zitten, door alle tafelgasten letterlijk uitgelachen wordt en met verdwaasde ogen een waarheid zit te verkondigen die zelfs de kat hier niet gelooft 😂😂… Vooral de kop van @Harm_Edens is geweldig 🤣!! — Stephan (@Dutczie) January 10, 2021



de gezichtsuitdrukkingen van @Harm__Edens wanneer Baudet aan het woord is zijn kunst #op1 — nadia (@panbami) January 10, 2021



Harm Edens kan zijn ergernis jegens Baudet amper inhouden en ik voel met hem mee. Rosanne Hertzberger wint vervolgens het debatje met vlag en wimpel door terecht het antisemitisme aan te kaarten. Heerlijke televisie! #op1npo pic.twitter.com/o4mYgSFAYd — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉 (@marcelbar8) January 10, 2021



Bekijk hier het losse fragment van microbioloog Rosanne Hertzberger.

