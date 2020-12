Tv-optreden Maan gaat mis: ‘Mooi stukje televisie’

De repetitie van Maan voor het Knoop Gala ging even mis. Na de eerste zinnen van het nummer Ze huilt maar ze lacht, was haar gitariste even de akkoorden kwijt. De beelden hebben de tv-uitzending van gisteravond niet gehaald, en dat vinden veel mensen jammer. „Het zal wel kerst zijn, maar dit raakte me tot tranen toe.”

Het Knoop Gala is het jaarlijks terugkerende muziekgala van HandicapNL en de NTR. Talenten met een verstandelijke treden op met bekende Nederlandse artiesten en het Metropool orkest.

Optreden Maan bij Knoop Gala

Voorafgaand aan de uitzending deelde HandicapNL de beelden van het optreden van Maan op Twitter. „Dit stukje heeft de uitzending niet gehaald, maar wilden we je niet onthouden. Maan helpt gitarist Cheyenne als ze het even niet meer weet… Prachtig toch?”, zegt het Fonds. En ja, daar zijn veel mensen het mee eens.



In het fragment is te zien hoe Maan en gitarist Peter Tiehuis de gitariste van dienst, Cheyenne, geduldig helpen. En dat laat veel mensen niet onberoerd. „Mooi stukje televisie. Niet alles hoeft meteen perfect te gaan”, zegt ex-wielrenner Bas Tietema. „Het zal wel kerst zijn, maar dit raakte me tot tranen toe”, reageert ene José. Ze tipt: „Als we elkaar allemaal nou af en toe een heel klein beetje helpen, wordt het zoveel warmer om ons heen en in onszelf.”

„Noem me een zacht ei, maar hierbij hou ik het nauwelijks droog. Geweldig”, reageert ene Joost. De Vooravond–presentator Renze Klamer zegt: „Traantje gelaten. Zo lief en respectvol.” En zanger Bastiaan Ragas vindt dat „Maan laat zien dat ze niet voor niets een ster is.”



Uitzending niet gehaald

Veel mensen vinden het jammer dat het bewuste fragment de uitzending niet heeft gehaald. „Het laat zoveel moois zien.”



De organisatie zegt hierover: „Jammer genoeg is het al aardig krap om alle kandidaten goed voor te stellen en te laten optreden in de tijd van het programma. Want wij genieten zelf net zo van dit prachtige fragment.”



Naar het programma op NPO 1 keken gisteravond 783.000 mensen.

