De Meilandjes moeten Hengelo misschien verlaten, waar gaan ze naartoe?

„Staan de Meilandjes alwéér op het punt om te vertrekken?”, zal je wel denken. Aangekomen in Hengelo en het huis helemaal eigen gemaakt, raakt de familie met een beetje pech hun onderkomen in de gemeente Bronckhorst misschien kwijt. Dat maakte Martien Meiland gisteravond bekend in Linda’s Wintermaand.

De voormalige kasteelheer vertelt in het tv-programma dat er een probleem zou zijn met de vergunningen van de woning van de familie, meldt ook De Telegraaf.

Van het chateau naar de boerderij

De familie Meiland woont slechts drie maanden in de nieuwe woning. De ruime boerderij in Hengelo is naar eigen zeggen van Martien bijna af, maar echt genieten kunnen ze nog niet. „Jullie wonen nu in Hengelo en daar is gedoe met vergunningen. Als dat niet goed komt, verkas je weer en ga je weer ergens anders zitten?”, vraagt Linda aan de uitbundige Meiland. „Ja, dat vind ik wel heel erg hoor”, reageert hij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zoals Martien meeleeft en luistert naar Fidan komt zo empatisch over, totaal tegenovergesteld zoals hij is in chateau Meiland. #Lindaswintermaand — Floor (@Floor35752629) December 20, 2020

Donkere muren, dierenkoppen en tijgerbehang

„Ik had net mijn living klaar, ik heb net het prachtige tijgerbehang er op zitten. Maar ja, dan krijg je brieven van de gemeente”, vertelt Martien. Het bestemmingsplan van de villa schijnt niet goed te zijn doorgekomen bij de gemeente. In geuren en kleuren vertelt de trotse eigenaar over de nieuwe woning. „Ik woon in de grote boerderij, dan heb je een corridor en dan de kleine boerderij daaraan vast, daar woont Erica. Nou, toen wij dat kochten was er een prachtige keuken met een zwarte AGA-cooker, een volledige badkamer met een ovaal bad, een sauna d’r in en nou krijgen we brieven, dat wij er waarschijnlijk helemaal niet mogen wonen”, legt hij op z’n Martiens uit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Martien Meiland valt op @ViktorBr. Je kunt niet zeggen dat hij een slechte smaak heeft 🤷‍♀️ #Lindaswintermaand — Susan 🤗 (@superzu) December 20, 2020

‘Je moet toch door’

De uitgesproken tv-ster houdt het hoofd omhoog. „Je moet toch door, Linda. Ik bedoel, je kunt wel gaan zitten janken, maar daar schiet je niks mee op.” Martien geeft aan het erg jammer te vinden. Ze hadden namelijk veel plannen voor het voorjaar. Zo was het plan om een park op het terrein aan te leggen met een fontein. „Maar ja, ik ga nu natuurlijk niet zoveel duizend euro weggooien als ik niet zeker weet dat ik kan blijven”, zegt de voormalige kasteelheer.

Lees ook: Biografie Martien Meiland als warme broodjes over de toonbank