Steeds minder belangstelling voor Frontberichten, Scrooge Live scoort

Eind maart was het razend populair en stemden zo’n miljoen af naar het wel en wee van mensen aan de frontlinie van de coronacrisis. Het werd zelfs genomineerd voor de Televizierring, en nog een prijs. Scrooge Live scoorde gisteravond wel hoge kijkcijfers.



Frontberichten is genomineerd voor de Televizierring!

De eenmalige terugkeer van Frontberichten was een minder groot succes dan de oorspronkelijke serie eerder dit jaar. Op de speciale uitzending op NPO 2 stemden gisteravond 226.000 mensen af, veel minder kijkers dan de miljoen mensen die gemiddeld naar de uitzendingen in het voorjaar keken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Scrooge en Ron

Het best bekeken programma was het acht uur journaal, gevolgd door Studio Sport. Scrooge Live staat op de derde plek, met bijna 1,4 miljoen kijkers die op Omroep MAX het verhaal van Ebenezer Scrooge zagen, in een Nederlands jasje en voor het goede doel. Onder meer Ron Brandsteder speelde mee, wat tot bepaalde associaties op Twitter leidde.



Money, Money, Money,

must be funny

in a rich man’s world

#ScroogeLive

Frontberichten populair

Het BNNVARA-programma Frontberichten werd eind maart voor het eerst uitgezonden en was erg populair. De kijkersaantallen liepen wel wat terug toen het programma tijdens de laatste weken van het seizoen verhuisde van elke doordeweekse avond naar het weekend. Toen keken er gemiddeld zo’n half miljoen mensen.

Frontberichten ontstond tijdens de coronacrisis en bestond uit vlogs van Nederlanders in vitale beroepen. Het programma werd genomineerd voor de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf.

