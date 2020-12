Het is weer tijd voor De Slimste Mens, met Guus Meeuwis en Anna Nooshin

Wie wordt de 17e winnaar van De slimste mens en opvolger van nieuwslezeres Astrid Kersseboom? Dat is vanaf vanavond te zien. Met Guus Meeuwis, Anna Nooshin en meer bekende en misschien wel onverwachte gezichten.

Zie je het na de toespraak van premier Mark Rutte vanavond even niet meer zitten? Dan kun je worden opgevrolijkt door die lekkere tv-quiz De slimste mens. Het programma trekt normaal gesproken, ondanks programmering op het wat minder scorende NPO 2, met gemak 1,5 tot 2 miljoen kijkers en dat zal in de komende donkere coronaperiode niet anders zijn.

De succesvolle kennisquiz van de KRO-NCRV is dus weer terug. Onder leiding van Philip Freriks en het kritisch oog van jurylid Maarten van Rossem gaan dagelijks drie prominente Nederlanders de strijd met elkaar aan.

Guus tegen Emma

In de eerste uitzending van dit 17e seizoen nemen zanger Guus Meeuwis, presentatrice Emma Wortelboer en BinnensteBuiten tv-kok Sharon de Miranda het tegen elkaar op. „Ik vrees voor een black-out”, zie zanger Meeuwis onlangs tegen Omroep Brabant. „Mijn omgeving zet me aardig onder druk. Maar ik houd gewoon rekening met een stille aftocht, na één aflevering.”

Wie nog meer in De slimste mens?

De kandidaten moeten weer het beste van zichzelf laten zien onder druk van de wegtikkende seconden. Naast dat ze over de nodige kennis moeten beschikken om te kunnen winnen, moeten ze ook associatief kunnen denken en het spel strategisch spelen.

In dit nieuwe seizoen gaan wederom diverse cabaretiers, muzikanten, presentatoren, politici, schrijvers en journalisten de strijd met elkaar aan om de eervolle titel van De slimste mens.



Snollebollekes en Evenblij

Een aantal opvallende namen onder de kandidaten zijn dit seizoen: presentator en YouTuber Kaj Gorgels, cabaretier Alex Klaasen, mode-expert Anna Nooshin, meteoroloog Helga van Leur, presentator Tijl Beckand, Snollebollekes zanger Rob Kemps, journalist Sinan Can, presentator Frank Evenblij en VVD Tweede Kamerlid Sophie Hermans.

De slimste mens is voor het eerst uitgezonden in de zomer van 2012. Al sinds de eerste aflevering is het een kijkcijferhit.

De slimste mens is vanaf vanavond dagelijks om 20.40 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

