‘Virus Top 2000 naar hoogtepunt, thuispakket maatregelen in de maak’

„Het virus van de Top 2000 is in opmars en gaat naar een hoogtepunt. Een thuispakket aan maatregelen is in de maak. Blijf de laatste week van jaar zoveel mogelijk thuis”, aldus Radio 2-premier Jan-Willem Roodbeen en minister Jeroen Kijk in de Vegte.

Zonder gekkigheid: hoewel er nu al verschillende lange lijsten op de radio te horen of in de maak zijn, de lijst der lijsten komt eraan: de Top 2000. In hun ochtendprogramma op Radio 2 gaven de dj’s Roodbeen en Kijk in de Vegte – dit jaar De Mol in Wie Is De Mol? – een korte persconferentie over het event tussen kerst en Oud en Nieuw. Laatstgenoemde kondigde dat gisteren op Twitter al aan.



Attentie!

Bloeddruk stijgt voor de Top 2000

De online meekijkers zagen dat Roodbeen en Kijk in de Vegte hun mededelingen deden alsof zij premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens hun bekende corona-persconferenties waren. Zelfs de bijna nóg bekendere gebarentolk stond tussen hen in.

„Elke dag is de bloeddruk licht stijgend”, zei Roodbeen vanmorgen namens ‘de dj-raad’ plechtig. „Het Top 2000 is in opmars. We kunnen er niet omheen. Als we nuchter naar de cijfers kijken dan gaat het goed, maar gaan we zeker nog naar een hoogtepunt. Tot en met 7 december kunnen we stemmen, neem daarin uw verantwoordelijkheid. Hamster uw lijstje zoveel mogelijk bij elkaar. Als algemeen advies geldt: blijf de laatste week van het jaar zoveel mogelijk thuis. Breng de R zoveel mogelijk terug naar 2.”



Top 2000 Café

Jeroen Kijk in de Vegte ging tijdens de persco – waarvoor het 8 uur-nieuws live werd onderbroken – in op het jaarlijks zo populaire Top 2000 Café. Hierin draaien de dj’s de 2000 door luisteraars gekozen platen en wordt steevast door vele duizenden mensen bezocht. ‘Het café’ is inmiddels wel gebouwd, maar het is – door corona – nog onduidelijk of het beperkt mag worden bezocht of dat het dit jaar (troosteloos) leeg moet blijven.

„Daarom gaan we het Top 2000 Café in huis halen”, zei Kijk in de Vegte. „Er wordt gewerkt aan een thuispakket aan maatregelen, met onder meer bierviltjes, vlaggen en een immense doe-het-zelfposter. Zo brengen we het virus thuis tot een hoogtepunt.” Luisteraars krijgen van Radio 2 dus de kans om een eigen Top 2000 Café te creëren.



Stemmen op ‘de lijst’

Kijk in de Vegte stak de luisteraars nog een hart onder de riem. „Het wachten op de Top 2000 is niet altijd even gemakkelijk, maar we weten dat we het met z’n allen kunnen. De routekaart daarvoor vind je op NPOradio2.nl.”

Het eerste punt op de routekaart is natuurlijk het stemmen. Dat kan dit jaar van dinsdag 1 december (8.00 uur) tot en met 7 december (17.00 uur).

Vorig jaar was de Top 5: 1. Queen – Bohemian Rhapsody 2. The Eagles – Hotel California 3. Billy Joel – Piano Man 4. Danny Vera – Rollercoaster (nieuw binnengekomen) 5. Led Zeppelin – Stairway to Heaven.

