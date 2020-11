Nu ook omroep PAC, voor de Aziatische Nederlanders: ‘Ushi is achterhaald’

Op dezelfde dag dat Omroep ZWART heeft aangekondigd dat ze de 50.000 leden hebben behaald waardoor ze kunnen toetreden tot het publieke omroepbestel, is er ook een andere omroep opgestaan. Omroep PAC, voor de Aziatische Nederlanders, wil het medialandschap verrijken met een Aziatisch-Nederlands perspectief.



„PAC is yoga, PAC is thee, PAC is superfood, PAC is K-pop, PAC is jouw robotstofzuiger, jouw videogame, PAC is samen gezellig eten, PAC is de ondernemer met lef. Vaak sta je niet stil bij wie of wat om je heen een link heeft met Azië. En ook andersom.”



"I love a pan Asian connection" – @tetetotete — Zoila Darton (@zoiladarton) July 22, 2010

Zo begint de tekst op de website van Omroep PAC. PAC, dat staat voor Pan-Asian Connections, wil meer wederzijds begrip creëren en mensen dichter tot elkaar laten komen. „Wij delen inspirerende verhalen die de verbondenheid tussen Nederland en Azië verhelderen. Dit om de zichtbaarheid van Aziatische Nederlanders te vergroten. Deze tijd van steeds verdergaande polarisatie en verharding vraagt immers om een samenleving met meer harmonie en saamhorigheid”, staat in een aankondiging.

Al denken sommige mensen juist dat deze nieuwe omroepen de polarisatie in de hand werken.



Ushi

„We brengen je lokale, authentieke verhalen en openen een venster naar het Verre Oosten. Op tv en in de media missen we de gezichten en verhalen waar wij ons in herkennen. Stereotype karakters als Ushi, Mr. Cheung in Ik hou van Holland zijn achterhaald, evenals het liedje Hanky Panky Shanghai dat nog steeds wordt gezongen op scholen”, aldus Omroep PAC.



RT @Jerra07 Ik hou van Holland kijken en daarna lekker in bad.. / Mr. Cheung is echt een baas! — Gerard (@GerardVerhoek) November 6, 2010



TIL of Ushi Hirosaki(Wendy van Dijk) who goes around and does prank interviews with celebs… http://t.co/yPCuUyaRQG pic.twitter.com/Z0pmSmyIM8 — levone W (@levoneW1) August 1, 2015

Meer omroepen

De afgelopen maanden schoten al diverse andere nieuwe omroepen als paddenstoelen uit de grond. Onder meer Omroep Zwart, Ongehoord Nederland, Omroep Groen, Omroep X en Stamppot hopen tot het bestel door te dringen.

Ook zijn er verschillende omroepen voor mensen met een bepaalde achtergrond opgericht zoals IslamOmroep voor moslims en Bersama voor de Nederlands-Indische gemeenschap.

Om een uitzendlicentie te krijgen, heeft iedere omroep voor 31 december 50.000 leden nodig.



Als er één ding is wat de aarde nu nodig heeft, is het aandacht. Daarom geven wij haar een eigen omroep. Sluit je aan en help ons de aarde de aandacht te geven die ze verdient: https://t.co/W9ST13gYiH pic.twitter.com/PX53wnaTsq — Omroep Groen (@OmroepGroen) September 1, 2020



Reminder dat één nieuwe omroep gerund door progressieve mensen van kleur geweldig is en twéé al helemaal mooi wordt. (De een door jonge generatie, de ander wat ouder❤️.) Dus word ook lid van @OmroepX X voor maar 5,72 euro per jaar. 🥳 — Devika ☀️ (@devikaakived) November 18, 2020



#STAMPPOT Online platform STAMPPOT en gaat voor status aspirant-omroep! https://t.co/j4RRRVJrHD — Nieuws Online Magazine (@nieuwsonlinemag) July 13, 2020



Vanavond om 19:00 uur. Kijk live mee en deel het binnen je netwerk. pic.twitter.com/BuamUVorws — IslamOmroep (@IslamOmroep) November 18, 2020

