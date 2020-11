Jan Kooijman gaat nu helemaal vrijuit in Belgische stalkingzaak

Denk je aan acteur, balletdanser in ruste, presentator en jurylid bij menig dansshow Jan Kooijman, dan komt stalking waarschijnlijk niet per se meteen voor in je gedachten. Toch deed hij het, volgens de aanklager. Geen vrouw, bij wie hij dag en nacht voor het huis in de bosjes lag en haar fotografeerde, als ze haar hond uitliet, of andere stalkerachtige activiteiten. Maar een dierenarts, die vandaag in het ongelijk werd gesteld.

De Belgische rechter heeft televisiepresentator Jan Kooijman vrijgesproken van stalking en laster van een Belg over wie hij een programma maakte. Ook zijn opdrachtgever SBS België gaat vrijuit.



Net een van de leukste (maar ook langste) reportage gedraaid voor een uiterst sympathieke crew.… https://t.co/W01m0vOEQD — Matthias Dobbelaere-Welvaert (@DOBBELAEREW) April 18, 2016

Opgejaagd

Kooijman en SBS stonden terecht voor het belagen van een dierenarts toen ze in 2016 het televisieprogramma Opgejaagd opnamen. Ze zochten de man op omdat hij iemand zou hebben gestalkt en ze hem daarmee wilden confronteren. Maar daarbij hebben ze de dierenarts op hun beurt gestalkt en belasterd, klaagde die. Hij zou herhaaldelijk duidelijk hebben gemaakt dat hij niet voor de camera wilde verschijnen, maar Kooijman en zijn team belden aan met draaiende camera.

De presentator en zijn opdrachtgever zien de gang van zaken heel anders. Kooijman, die zelf ook wel eens wordt opgejaagd, en zijn team wilden de dierenarts zijn verhaal laten doen en hebben er alles aan gedaan om hem niet herkenbaar in beeld te brengen, hielden ze ook in de rechtszaal vol.



Opgejaagd worden door een tegenligger in een parkeergarage die naar kruidenboter ruikt.. #goeiemorgen — Jan Kooijman (@Jan_Kooijman) April 19, 2012

Het Openbaar Ministerie had de rechter al gevraagd Kooijman niet te veroordelen, maar alleen zijn schuld vast te stellen. De presentator en zijn collega’s beseften niet dat ze de wet overtraden, meende justitie. Bovendien hebben Kooijman en SBS de zaak nadien opgelost met de dierenarts. Die vraagt niet meer om schadevergoeding.

Goed nieuws voor Kooijman

Dat verzoek van het OM was al goed nieuws voor Kooijman, omdat hij daardoor een straf en een strafblad zou ontlopen. Maar hij wilde niets minder dan vrijspraak, en kreeg woensdag van de Brusselse rechtbank gelijk.



