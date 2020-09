Zondag met Lubach maakt 283.926 euro over aan Rode Kruis

De redactie van het tv-programma Zondag met Lubach heeft bijna drie ton overgemaakt naar het Rode Kruis. Dat was de opbrengst van de ‘Lubag’-T-shirt-actie waar het programma eerder dit jaar viral mee ging.

ZML-producent Pieter Klok deelt op Twitter een reactie van het Nederlandse Rode Kruis: „Graag dank ik u hartelijk voor uw geweldige donatie van 283.926,63 euro aan het Nederlandse Rode Kruis. Uw donatie komt ten gunste aan onze hulpverlening in de strijd tegen corona.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Plagiaat

Lubach begon zijn actie naar aanleiding van een item over RUMAG. In zijn programma uitte Lubach kritiek op het marketingbedrijf, dat winst zou maken met een benefietactie en plagiaat zou hebben gepleegd.

In plaats van een T-shirt met de tekst ‘Ik.geloof.in.jou.en.mij’ (met punten), waarmee RUMAG onder andere geld ophaalde voor het goede doel, maakte Lubach een shirt met ‘Ik,geloof,in,jou,en,mij’ (met komma’s), om het bedrijf op de hak te nemen. De tekst was door RUMAG overgenomen uit het lied Avond van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh. ZML had meteen al toegezegd de opbrengst van volledig over te maken naar het Rode Kruis.

RUMAG, bekend van de grappig bedoelde teksten met punten tussen elk woord, ontkende in eerste instantie winst te maken met de benefietactie. Maar nadat diverse bedrijven zich van het platform distantieerden, stopten ze met de collectie. Uiteindelijk heeft het Lubach-item RUMAG-CEO Thijs van der Heide de nek omgedraaid.

‘Beperkt aantal zware onderwerpen’

Vorige maand werd bekend dat het einde van het kijkcijferkanon van de VPRO in zicht is. Lubach gaat stoppen met zijn succesprogramma, kondigde hij aan in zijn boek Stoorzender. Een belangrijke reden voor zijn besluit is dat Lubach op het hoogtepunt met het programma wil stoppen. „Er is een beperkt aantal heel zware onderwerpen dat zich leent voor twintig minuten boosheid en verontwaardiging”, zo vindt Lubach.

Lees ook: Einde kijkcijferkanon in zicht: Arjen Lubach wil op hoogtepunt stoppen