Sahil roept Filtervrije Week in het leven: ‘Klaar met die filters’

Een foto plaatsen op je socialmedia-account zonder filter of andere touch-up. Durf jij het aan? Deze week is de ‘Filtervrije week’, in het leven geroepen door presentator Sahil Amar Aïssa (27). „Social media is af en toe een absurd circus.”

Goeie outfits, slanke lichamen, egale huidjes. Scrol je door Instagram, dan krijg je veelal perfectie op je scherm. Van pose tot filters; over alles wordt nagedacht.



Om moedeloos van te worden, vindt Sahil Amar Aïssa. „We willen allemaal dezelfde bullshit nastreven.” Aïssa is presentator van het BNNVARA-programma Make Holland Great Again. In dat programma wil de maker met zijn team door middel van missies „Nederland een beetje mooier te maken”. Woensdagavond gaat de uitzending onder andere over het negatieve zelfbeeld onder jongeren, voor een deel veroorzaakt door social media. Dat resulteert in faalangst, paniekaanvallen, angststoornissen en relatieproblemen. De bijbehorende missie is dit keer: de ‘Filtervrije Week’.

Black Mirror-realiteit

Toegegeven, ook Aïssa plaatst zijn foto’s op Instagram het liefst mét filters. „Maar wie houden we voor gek?”, vraagt hij zich af. „Uit onderzoek blijkt dat wanneer je post na post geconfronteerd wordt met standaarden waar je zelf niet aan voldoet, je hersenen op een gegeven moment niet meer het verschil gaan zien tussen een gefabriceerde foto en een echte.”



En dat heeft vergaande gevolgen. Aïssa: „Een plastisch chirurg vertelde mij onlangs dat steeds meer jongeren hun tanden willen laten slijpen en daar facings overheen willen. Hun jonge cliënten komen met een bewerkte foto naar de praktijk en zeggen: ‘Dit is hoe ik het wil hebben’.” Hij lacht even. „Ja, ik lach wel, maar dat is omdat het een absurde Black Mirror-realiteit wordt. Het gebeurt en het wordt steeds normaler.”

Influencers doen mee

Onder meer influencers Nienke Plas (591.000 volgers op Instagram), Giaro Giarratana (466.000) en Girlysblog Jade (313.000) gaan deze week „het goede voorbeeld” geven door een oprechte, onbewerkte foto van zichzelf te plaatsen. „Het viel me op dat de influencers die we vroegen meteen ‘ja’ zeiden. Alsof het iedereen tot aan de lippen staat.”

Het onderwerp houdt ook de uitgesproken presentator bezig. „Het schoonheidsideaal is het probleem. Je moet zo dun mogelijk zijn en je billen zo groot mogelijk. Nu helpt het niet om dat ideaal te verschuiven, het moet gewoon kapót. Er moeten twee maatstaven zijn: dat we gezond zijn en dat we van onszelf houden.”

En ja, dat is lastig, zegt Aïssa, want ook hij focust graag op wat beter kan. „Mijn neus is te groot, ik heb te veel littekens, mijn haarlijn staat te veel naar achteren”, somt hij op. „Het gaat altijd maar om wat beter, dunner, verfijnder kan. Totdat we straks allemaal egale, saaie kopietjes van elkaar zijn.”

Filtervrije Week

Hij hoopt dat de Filtervrije Week aanslaat en iedereen deze week meedoet. „Wat me ook leuk lijkt is om ermee door te gaan en dan de #FiltervrijeVrijdag of #filterfreefriday in het leven te roepen. Net zoals je #womancrushwednesday en #throwbackthursday hebt. Op vrijdag ben je de hele week mooi geweest, en is het tijd om lekker met die pukkel, wallen of dat lelijke kapsel op de foto te gaan.”

En mocht dat niet in je feed passen, dan kun je ‘m altijd na een week weer archiveren, lacht hij. „Als we maar met zijn allen door die zee van perfectie ook realiteit laten doorschemeren. We zijn hier met zijn 17 miljoenen verantwoordelijk voor.”

Meedoen aan de Filtervrije Week? Plaats deze week, van 14 t/m 20 september, een onbewerkte foto van jezelf met #filtervrijeweek. De uitzending Make Holland Great Again (BNNVARA) is woensdagavond om 20.20 uur te zien op NPO 3.

