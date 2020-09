Arjen Lubach maakt ‘hippe vloggers’ belachelijk (en kondigt laatste seizoen aan)

Goed nieuws voor Zondag met Lubach-fans. Het satirische nieuwsprogramma is vanaf volgend weekend weer op de buis. Het nieuwe seizoen ZML is op gepaste wijze aangekondigd. Arjen Lubach gooide een video op het YouTube-kanaal van Zondag met Lubach, die vooral grappig is voor iedereen die geen hippe vlogger is.

De host van Zondag met Lubach persifleert de vele fitness en lifestyle-vloggers, die maar wat graag hun luxe leventje tonen. Hij heeft daarvoor een nieuw alter ego bedacht, namelijk Arjen Tricep. In de video zie je hoe Arjen Lubach, samen met z’n broeder Tex de Wit, zijn nieuwe auto toont aan alle volgers. Dit is geen dikke Lamborghini of getunede Mercedes zoals je gewend bent van de gemiddelde YouTuber, maar een afgetrapte Toyota Prius.

Arjen Lubach als hippe vlogger

Dit doen ze natuurlijk wel gekleed als echte vloggers. Zonnebril op, lekkere sneakers, trainingspak en natuurlijk een schoudertas. Arjen Lubach laat even alle vette features van zijn nieuwe (tweedehands) Toyota Prius zien. Van de brakke speakers tot de KFC bucket die er nog ligt van de vorige eigenaar. En natuurlijk het hoogtepunt: het geluid van de hybride motor. Of eigenlijk het gebrek aan geluid.

Uiteraard eindigen Arjen Lubach en Tex de video met een extra scoopie eiwitpoeder en de belangrijkste boodschap van deze video: Zondag met Lubach is weer terug. Vanaf 20 september kun je iedere zondag weer zappen naar NPO 3 voor een nieuwe aflevering van de satirische nieuwsshow.

Zondag met Lubach stopt ermee

Dit is overigens ook meteen de laatste keer dat Arjen Lubach in deze hoedanigheid op televisie te zien is. Na dit seizoen komt er een einde aan het kijkcijferkanon van de VPRO. Hij wil op het hoogtepunt stoppen, kondigde hij aan in zijn boek Stoorzender.

