De eerste week van De Vooravond onder de loep: dat wordt wel wat

Er werd lang naar uit gekeken: talkshow De Vooravond op de belangrijke plek van DWDD. Metro blikt daarom terug: hoe was de eerste week?

Ga er maar aan staan: ‘de plek’ van Matthijs van Nieuwkerk en zijn De Wereld Draait Door overnemen om 19.00 uur op NPO 1. Margriet van der Linden deed het natuurlijk al met M (keert straks ook terug), maar toch. De twee die het met De Vooravond aandurfden zijn Fidan Ekiz en Renze Klamer. Dat verdient een pluim. De journaliste / documentairemaakster kenden we al van Op1, presentator Klamer is voor velen een wat nieuwer gezicht.

Kijkcijfers De Vooravond week 1

• Maandag: 1.045.000

• Dinsdag: 1.336.000 (na de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge)

• Woensdag: 910.000

• Donderdag: 907.000

• Vrijdag: 811.000

Voor waar niet slecht (zeker niet ten opzichte van voorganger De Hit Kwis), al zal omroep BNNVARA nu niet verder willen zakken.

Maandag: We gaan naar binnen!

Het is even met de ogen knipperen geblazen met het nogal rode en roze decor. Zelfs de tafel heeft een rode punt. Zal wel wennen. Fidan en Renze vragen elkaar in een bar hoe het gaat en sluiten af met ‘We gaan naar binnen!’. Dat is dus de vervanger van ‘Aan tafel!’ en ‘Dit is M!’. Blijkbaar is zo’n herkenbaar startzinnetje nodig.

Eenmaal aan de grote anderhalvemeter-tafel (de Metro-verslaggever ontdekt op vrijdag pas dat hij één keer per uitzending een stukje langs het plukje publiek draait) volgt de persoonlijke noot van de dag. De allereerste gesprekspartner is Christian Flokstra van advocatenkantoor Ficq & Partners over het gedoe rond het OM en advocaten in de onderwereld. Daar hebben we de afgelopen dagen al veel meer over gezien, al is het interview verder prima. Als dit maar geen lange reeks aan ‘dit is nieuws, daar moeten we iemand over hebben’ wordt, daar zijn Op1 en Jinek al voor.

Dat idee wordt versterkt met ‘dit gebeurde er verder vandaag’, met – het moet blijkbaar – onvermijdelijke grappige filmpjes. Het valt echter reuze mee. Frank Evenblij is leuk met een Dumoulin Bulletin en Janny van der Heijden van Heel Holland Bakt is enthousiast over (een kookboek van) de beroemde chef Yotam Ottolenghi. Ze leest met zwoele stem een lange rij ingrediënten voor, begeleid door Renze Klamer op piano. Kijk, dat is nou leuk!

Verbijsterende Ruud

Schrikken geblazen is ‘De minuut van Ruud’ van huiscomedian Ruud Smulders. Met gekke bekken, rare stemmetjes, filters en ontelbaar veel beeldschakelingen behandelt hij een onderwerp. Zit er een heel team aan een vergadertafel om te bedenken dat je dit moet brengen? Voor wie? De doelgroep die zulke filmpjes pruimt, zit in elk geval niet naar De Vooravond te kijken. De verbijstering is zo groot dat ik niets van Ruud versta, op één zin na. „Mensen zitten nu al te twitteren: hij is niet grappiiiiiiiiiig.” Dat was een rake constatering.

Nee, dan drie geschiedenisleraren die kleurrijk vertellen, een terugkerend item zo wordt beloofd. Het gaat over de Gouden Eeuw in de provincie en in de Randstad. Goeie vertellers, met leuke zijsprongen. Zo vertelt geschiedenisdocent Lucelle uit Ermelo over een uitje met haar leerlingen naar Amsterdam. De kinderen zouden in die gevaarlijke hoofdstad de hele dag met hun tas angstvallig onder de armen geklemd over straat hebben gelopen. Je ziet het voor je. Van deze leraren krijg je energie.

Shary-An besluit de dag muzikaal met een liedje dat hoort bij het laatste onderwerp. Beetje DWDD natuurlijk, maar ach. Fidan eindigt met: „Veel sterkte met de rest van de avond.”

Oh nee, er is een nabrander. Van columnist Marcel van Roosmalen met zijn mond te zien in vier bladeren van een plant. Je houdt van Marcel of je haat hem (deze verslaggever hoort bij kamp 1). Hij relativeert eeuwig en breekt zaken met een kenmerkend zeurderig toontje af. Ook nu: „Het was weer kut. Zelfs M was beter.” Houden die man.



Marcel van Roosmalen legt uit waarom hij de studieplant is.

Dinsdag: beetje nababbelen

Daar kunnen we veel korter over zijn. Een nababbel van 24 minuten met vier mensen over de corona-persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Misschien begrijpelijk, maar wat moet je eigenlijk met zo’n nababbel (da’s persoonlijk)? We moeten het nu eenmaal met zo’n persco doen. De gasten zijn jongerenvertegenwoordiger Talitha Muusse, schrijver en historicus Zihni Özdil, programmamaker Splinter Chabot („Hugo de Jonge is vaak lang van stof”, zegt juist hij) en – ha daar is ze weer – geschiedenisdocent Lucelle uit Ermelo. Die heeft in twee dagen toch maar mooi een 100 procent score te pakken.

Cabaretier Kiki Schippers heeft tijdens de persconferentie een lied geschreven met muzikaal commentaar, zo wordt gesteld. De tekst is goed, maar zo ontzettend lang dat hij never nooit tijdens het afgelopen half uurtje gefabriceerd kan zijn.

En Ruud? Hij heeft wederom een filmpje hip in elkaar gemonteerd, praat en kijkt heel raar en heeft een banaan op zijn shirt. Marcel van Roosmalen moppert verder („juist als Angela de Jong je programma goed vindt, heb je nog een lange weg te gaan”) en Fidan besluit met „veel plezier met de rest van de avond”.

Door. Liever weer een hele uitzending op de woensdag.

Woensdag: mooi en ook pijnlijk Grapperhausje

„We gaan naar binnen!” en de persoonlijke noot zijn terug. Natuurlijk gaat het even over de nieuwe foto’s van het huwelijk van Ferd Grapperhaus die naar buiten zijn gekomen. Fidan vraagt zich af hoe het zit met een strafblad voor de minister. Hé, die had ik nog niet eerder gehoord. Het ging telkens om de boetes die mensen in het land hebben gekregen.

Anita Witzier, Hugo Borst en Adelheid Roosen vertellen over ouder worden en hun series Anita Wordt Opgenomen en Thuis Op Zuid. Mooi, aandoenlijk onderwerp met een harde high five van Adelheid en Hugo als pijnlijk Grapperhausje.

Wetenschapsjournaliste Anna Gimbrère komt vertellen over een ruimtereis naar Mars-drama van Netflix. Uiteindelijk gaat vooral over het feit dat het haar zelf niet gelukt astronaut te worden. Arme Anna, maar voor de kijker werd het er wel leuker op.

Rolf Sanchez is aanwezig omdat zijn nummer Más Más Más (hij vertelde er aan Metro eerder over) dé hit van dit moment is. Niet alleen in de Top 40 (nummer 1) maar vooral door duizenden mensen die zijn dansje nadoen op de filmpjes-app TikTok. Hij mag drie vragen beantwoorden, zingt dan zijn hit (en danst!). Weinig antwoorden dus van Rolf, maar hij pakt toch weer even ruim 900.000 kijkers mee die thuis misschien wel de heupen hebben losgegooid.

Ruud’s minuut is wat rustiger vanavond, maar hij kijkt nog wel eng. Marcel van Roosmalen moppert weer vanuit zijn plant en Fidan wenst ons „veel plezier vanavond”.



De Minuut van Ruud. Wat is de beste methode om te demonstreren volgens @dieruudsmulders.

Donderdag: quizzen met Emma Wortelboer

Een avondje zonder hoogtepunten, maar ook zonder dieptepunten. Een zeventje zogezegd. Drie onderwerpen zijn van het gehalte ‘okay, niks mis mee, maar onthouden gaan we ze niet’.

Jongerencoach Joshua Kotadiny en Parool-verslaggever Paul Vugts vertellen over drillrappers en tieners die snel voor groot geld gaan en waarmee het altijd verkeerd afloopt. Vugts maakte een boek om jongeren voor zo’n fout (en veel geweld) te behoeden.

Jeroen Stekelenburg blikt vooruit op het Nederlands elftal na negen maanden zonder interlandvoetbal en Chantal gaat in op haar programma Chantal Komt Werken. Janzen kun je er aan tafel altijd wel bij hebben en heel aardig dat NPO een podium biedt aan RTL.

Veel leuker is ’15 jaar omroep MAX’, met baas Jan Slagter en twee jonge MAX-fans, actrice Esmée van Kampen en tv-maakster Emma Wortelboer. Het decolleté van Esmée zal veel besproken zijn en de quiz die Emma onverwacht moet doen, mondt uit in nul goede antwoorden. Het komt misschien niet helemaal uit de verf, maar dit is wel creatief nadenken over een onderwerp. Emma’s uitsmijter is heerlijk. Ze nodigt Slagter uit om samen met haar BNNVARA een gezamenlijke Try Before You Die te maken.

Ruud vertelt ons in zijn minuut dat skateboarden het nieuwe stoepranden is. Hij doet het voor en valt op de grond. Marcel moppert er het zijne van en Fidan wenst ons „veel plezier met de rest van de avond”.



Vrijdag: beste De Vooravond tot nu toe

Goeie gasten deze slotavond van de week. Al loopt een verzinsel rond Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg in de soep. Die is gevraagd ‘de typisch Nederlandse vooravond’ vast te leggen, maar dacht dat het om ‘de vooravond van iets’ ging. Kijkers worden wel uitgenodigd om foto’s in te sturen via #kiekdevooravond. Marcel van Roosmalen moppert dat de graaiende fotograaf van Ferd Grapperhaus natuurlijk aan tafel had moeten zitten.

Nee, dan turnster Lieke Wevers. Moedig dat zij aan tafel gaat zitten nu haar vader haar weer mag trainen. Een vader die zij als coach trouwens Vincent noemt, thuis is hij papa. Britt Dekker daar doe je ondergetekende altijd een plezier mee. Ze gaat voor jongeren een quiz presenteren die ze opdook in Thailand en praat over iPads voor ouderen regelen in een verzorgingshuis in coronatijd. Britt is in oktober al weer tien jaar op de buis.

Renze vat de week heel aardig samen vanachter de piano. En Ruud? Ruud’s Minuut is verdwenen! Maar misschien ook niet, want de vrijdag blijkt een vast item te hebben. Monique, Petra en hun moeder Marja uit Rotterdam reageren op nieuwsitems van de hele week. Je zit af en toe met je handen voor je gezicht van plaatsvervangende schaamte… en toch hoop je meteen op volgende week vrijdag.

Hoogtepunt: Papa van Stef Bos (en de papa van Martijn Koning)

Het lied Papa van Stef Bos is dertig jaar oud en dat gegeven wordt dit De Vooravond-seizoen aangegrepen om items te maken over vaders en zonen, vaders en dochters en misschien ook moeders en dochters. Comedian Martijn Koning en zijn pa Bram schuiven aan. Ze zijn grappig en eerlijk, maar dan gaat het over de ziekte van vader Bram. Hij heeft kanker en er staat hem een loodzware operatie aan het gezicht te wachten. Wat blijkt: het weekend dat nu achter ons ligt blijkt het laatste weekend te zijn geweest waarin vader en zoon met elkaar hebben kunnen spreken. Bram kan dat na de operatie niet meer, net als eten en drinken. Wat een (tussen haakjes) fantastisch verhaal en wat een optimisme bij een zieke man. Stef Bos kruipt achter de piano en zijn Papa komt harder binnen dan ooit. Zelfs de bladerenmond van Marcel van Roosmalen had nu beter even kunnen zwijgen.

Conclusie

Een week die wat beloofd en waarvan je kunt zeggen: ‘De Vooravond verdient een absolute kans’. Renze Klamer, jaren geleden fanatiek lid van Metro’s Meningenpanel (we zijn heus een beetje trots) praat bijna net zo snel als Matthijs van Nieuwkerk en kan een versnelling terugschakelen. Fidans persoonlijke meningen duren soms wat lang. Verder: fijn, prima en gedreven duo.

Fijn is ook dat de redactie zoekt naar verrassing en creativiteit. Dat dat in het verlengde van De Wereld Draait Door ligt, is niet erg. Een mix van nieuws, verrassing, vertedering en de kijker iets leren, is nu eenmaal een gouden vooravond-formule gebleken. Als Marcel van Roosmalen geen zin meer heeft in zijn eigen gemopper, kunnen Fidan en Renze schaamteloos DWDD’s succesnummer Lucky TV terughalen. Dat zouden weinigen hen kwalijk nemen.

Op naar De Vooravond week 2. Zal Ruud er nog zijn?

