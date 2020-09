Geen corona-huwelijk

Wanneer het huwelijk van Michelle en Maarten plaatsvindt, is nog een vraagteken. Voorlopig in elk geval nog niet. „Ik wil het liefst in het voorjaar trouwen, maar niet als het op anderhalve meter moet, dat zie ik niet zo zitten. Dus we wachten nog even met alles echt vast te leggen. ”