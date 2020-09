Ruim 1 miljoen kijkers voor de eerste De Vooravond

Naar de eerste aflevering van DWDD-vervanger De Vooravond hebben 1.045.000 mensen gekeken.

Daarmee is De Vooravond goed voor een achtste plaats in het overzicht van Kijkonderzoek, dat op een rij zet welke programma’s de meeste kijkers trekken. Op 1 staat het Achtuurjournaal, met het journaal van twee uur eerder op twee. Op drie staat de eerste uitzending van Chateau Meiland, goed voor bijna 1,3 miljoen kijkers.

De Vooravond

De Vooravond wordt gepresenteerd door Fidan Ekiz (44) en Renze Klamer (31), en gisteravond trapten ze af. De kijkers reageerden gemengd op de vervanger van het populaire De Wereld Draait Door, dat in maart stopte. Vooral de snelheid van de presentatoren werd genoemd. Want hé, er kan maar één Matthijs van Nieuwkerk zijn.



Niet zo snel praten lui, her lijkt op ratelen. #devooravond #vooravond — Dick ter Hark 🇮🇱 (@derkterhark) August 31, 2020



Holy moly. Krijgt die vent per woord betaald ofzo?! Kan het nog sneller?#devooravond — 🍀 Rosa Jacobi 🍀 (@RosaJacobi_) August 31, 2020

Niet grappig

Ook vonden niet alle mensen de Utrechtse huiscomedian Ruud Smulders even grappig.



Fidan en Renze praten nog sneller dan Matthijs en ook zij laten hun gasten niet uitpraten. en ja, de huiscomedian is NIET grappig. jammer. #deVooravond @devooravondtv — Ilan / Cicatrix1982  (@ilanykupers) August 31, 2020



Is er iemand die moest lachen om deze grappenmaker bij #devooravond ? — Timo (@TimoHabbo) August 31, 2020

‘Jullie doen het top’

Maar er was ook veel lof voor De Vooravond.



Lekker pittig interview met die advocaat #devooravond — renee rijff (@ReneeIndeLente) August 31, 2020



Fidan doet t prima 👍 #devooravond — stlbas (@stlbas) August 31, 2020



Blijven #devooravond @fidanekiz en @renzeklamer blijf aub want anders krijgen we weer die activistische @dit_is_M .Jullie doen het top! Lekker scherp, alleen decor te https://t.co/P6V8BRGD1p zo door! — Miriam (@Miriam97517008) August 31, 2020

Spijker

Ondertussen slaat Jaap nog even een spijker op de kop. En hij heeft natuurlijk helemaal gelijk!



Hoe lang gaan we nog ‘De Wereld Draait Door’ tegen De Vooravond zeggen? — Jaap Friso (@JaapFriso) August 31, 2020

First Dates

De naam van het programma werd vorige maand onthuld in een kort filmpje, waarin Renze en Fidan doen alsof ze samen meedoen aan First Dates. Aan het eind van de promovideo is een subtiele bijrol weggelegd voor Matthijs van Nieuwkerk.



De Vooravond! Zo heet de nieuwe talkshow van @BNNVARA, gepresenteerd door @renzeklamer en @fidanekiz. Vanaf 31 augustus om 19:00 te zien op @NPO1. pic.twitter.com/UovgFD6ou5 — De Vooravond (@devooravondtv) August 17, 2020

De Vooravond is iedere werkdag vanaf 19.00 uur is te zien op NPO 1.

