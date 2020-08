Wietze de Jager krijgt dagelijks programma bij Radio 538

Wietze de Jager verklapte het vrijdag al, maar nu is het ook officieel bekendgemaakt: hij blijft de komende drie jaar bij Radio 538. Tijdens de ochtendshow op vrijdag begon sidekick Klaas van der Eerden opeens over een contract, De Jager zei daarop dat hij „nog mag blijven”. Toen Peter Heerschop vroeg wat er dan in dat contract stond besefte De Jager zijn fout: „Ik teken voor drie jaar en ik bedenk nu, terwijl ik dit zeg, dat ze dit maandag pas bekend zouden maken.”

Vanaf volgende week maandag is de dj op werkdagen te horen met een nieuw lunchprogramma. Wietze blijft daarnaast op vrijdagavond zijn show Weekend Wietze presenteren, samen met sidekicks Chris Bergström en Klaas van der Eerden.

‘Nooit verwacht’

De dj is dankbaar voor de nieuwe kans. „Als jongetje uit het oosten van het land had ik nooit verwacht dat ik een dagelijks programma zou krijgen bij het grootste radiomerk van Nederland! Op dit soort momenten realiseer ik mij hoe bevoorrecht ik ben. Ook wel lekker om buiten de vrijdagavond een keer een programma te maken zonder Klaas.”

Wietze werkt sinds 2018 bij Radio 538, waar hij naast Weekend Wietze ook twee shows in het weekend maakte en als vaste vervanger van Frank Dane optrad. De dj was daarvoor te horen op Qmusic, waar hij jarenlang samen met Mattie Valk een duo vormde.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.