Volendamse Mell wil na finale We Want More nog heel veel meer

Een nieuwe muziekparel uit Volendam is opgestaan: Mell. Met Mell & Vintage Future staat zij vanavond in de finale van de veel bekeken zangwedstrijd We Want More op SBS6. Metro maakte kennis in dat bijzondere dorp aan de boorden van het IJsselmeer.

„Hallo Erik Jonk, kom maar door de achterdeur hoor.” Nog voor deze verslaggever op de bel kan drukken opent Jacqueline Jonk-Veerman met die woorden gastvrij haar deur. De moeder van Mell is de dochter van een levende legende in Volendam, Piet Veerman, zanger van The Cats. Binnen zit haar vader Erik Jonk, eigenaar van een viszaak. Precies, naamgenoot van de Metro-man. Erik blijkt weer de broer van ex-voetbalinternational van Oranje en huidige trainer van FC Volendam Wim Jonk. Welkom in Volendam – in vele opzichten bijzonder – zullen we maar zeggen. En ‘Jonk interviewt Jonk’, ook een geinig feitje. We kennen elkaar niet, maar iets met achterachterachterneef en -nicht moeten we door onze roots van elkaar wel zijn.

Mell Jonk (26) zit heerlijk achterom, de ergste hitte is op deze donderdagavond wat gezakt. Bij het Volendammer nieuwbouwhuis is het gezellig ingericht en zitten we op keuriger dan keurig aangelegde plavuizen.

Mell in de schijnwerpers

In de snikhete morgen heeft Mell nog bedrijfskleding bedrukt, ook daarmee verdient zij haar geld. Vanavond staat zij echter veel meer in de schijnwerpers, want zij is een van de twaalf finalisten van We Want More (20.30 uur, SBS6). Mell’s eerste optreden in de zangwedstrijd werd door meer dan een miljoen mensen bekeken. Hoewel de kijkcijfers later – mogelijk door de warmte van de afgelopen tijd – wat zakten, boekt SBS6 met We Want More een mooi prime time-succes. Veel klopt er in het nieuwe programma. Zo is de vijfkoppige jury (Henk Poort, Davina Michelle, Ali B, Trijntje Oosterhuis en André Hazes) een goed stel. Er is geen gedoe met een contract waar de winnaar aan vast zit. Nee, die neemt ‘gewoon’ een hoofdprijs van 100.000 euro mee naar huis. Ook de bijzondere mix aan genres spreekt tot de verbeelding. Smartlap, opera, fado, rock, gospel, alles komt voorbij. En ja, ook soul & ‘rootsy rhythm ’n blues’ hebben we gezien en hóe: Mell & Vintage Future scoorde alleen maar negens en tienen bij de jury en overtuigde ook nog eens 23 van de 25 mensen uit het vak: zij drukten op een groene we want more-knop.

De koffie is hier in Volendam keurig verzorgd, met twee koekjes per ‘koppie’. Dit verhaal begon met een nieuwe muziekparel uit het dorp, maar dat is slechts deels terecht. Mell timmert (en tokkelt) al jaren aan de weg en schopte het ver in Marco Borsato’s team tijdens The Voice of Holland 2014, het jaar waarin hij ook winnaar O’G3NE coachte. De parel is echter wel weer opgestaan, want het was daarna simpelweg een jaar wat stil rond haar geworden. In augustus 2015 werd Mell gebeld door drummer Ton Dijkman, die zij al kende van haar samenwerking met de 3J’s.

Omarmd door NPO Radio 2

Met Dijkman, die al drummer bij Marco Borsato was toen Mell nog geboren moest worden, en Nico Brandsen vormt zij Mell & Vintage Future. Held op de hammond Brandsen is ook al zo’n kei van een vakman, die onder meer werkte met Van Dik Hout, Ilse DeLange, Kane en Anouk. Mell & Vintage Future is volledig omarmd door NPO Radio 2, maar nu is ook de weg naar de televisie gezocht. Vrijdagochtend werd de eerste single van het toekomstige tweede album uitgebracht, Brand New Day. De nieuwe song zullen we ook in de finale van vanavond horen.

Voorproefje? Je hoort Brand New Day hier:

De ontmoeting met Mell is bijzonder omdat zij de finale al achter de rug heeft. Door de coronamaatregelen was het voor SBS6 absoluut onmogelijk om een live-uitzending te organiseren. Met haar ogen weet Mell echter goed te verbergen of zij met haar band tot winnaar is uitgeroepen. Een kist met 100.000 euro valt in haar ouderlijk huis ook niet te bespeuren. „Haha, ja dat zou wat zijn, zo’n bak vol met flappen. Je weet het niet hè? Laat ik het daarop houden.”

Drie keer zingen voor een ton

Eenvoudig gesteld moet je in We Want More drie keer zo goed mogelijk je nummer brengen en kun je zo snel 100.000 euro rijker zijn. De weg naar de finale werd echter bijzonder. Al op 17 februari trad Mell & Vintage Future aan in ronde één, maar door corona volgde de halve finale veel later. „Tijdbesef is in deze tijd echt heel vaag”, zegt Mell. „Maar die halve finale is nog niet zo lang geleden opgenomen en de finale volgde twee weken later.”

Willin’ van Mell & Vintage Future in de eerste ronde van We Want More.

Klasbakken zochten naar een addertje

Hoe kreeg ze haar twee ervaren klasbakken Ton Dijkman en Nico Brandsen in hemelsnaam mee naar een wedstrijd op televisie? Mell: „Ik werd door een dame van de productie benaderd. Ze zei ‘misschien is het een gekke vraag omdat jullie al naamsbekendheid hebben opgebouwd’ (ze stonden bijvoorbeeld al op North Sea Jazz, red.). Maar weet je? Tv heb je als artiest nog altijd nodig, mensen willen je gewoon zien. Ik heb als voorwaarde gesteld dat we onze eigen muziek van Mell & Vintage Future mochten spelen en dat was gelijk goed. Toen ben ik naar Ton en Nico gegaan. Ze begonnen heel erg te zoeken naar een addertje onder het gras, want kans maken op veel geld en geen contract hoeven tekenen dat kon toch niet waar zijn? Maar ja, zo was het toch echt. Toen vonden Ton en Nico ook: dit moeten we doen om gezien te worden. Ik vind het heftig dat ze zich voor zo’n programma kwetsbaar durfden op te stellen. Dat een jury iets over hun zou mogen vertellen. Maar echt, ze doen alles met heel veel liefde voor mij. Ze willen graag dat het voor mij lukt, maar nu vinden ze het ook gewoon heel leuk om in We Want More te spelen. Het overhalen om mee te doen, ging eigenlijk best gemakkelijk.”

Ze had de twee genoemde heren vijf jaar geleden als stap in haar carrière nodig, geeft Mell toe. „Absoluut, want ik was uit beeld verdwenen. Ik had nog een nummer uitgebracht met Douwe Bob en schreef wel wat liedjes, maar ik deed er weinig meer mee. ‘Op het dorp’ stond ik af en toe nog met m’n gitaartje op te treden. Hartstikke leuk, maar dat was niet wat ik wilde. Toen belde Ton met de vraag wat ik eigenlijk aan het doen was. ‘Niks’, was het antwoord. Ik wist op dat moment niet dat hij en Nico Vintage Future als een label voor andere artiesten hadden bedacht. Dat is uiteindelijk nooit gebeurd, omdat Mell & Vintage Future ontstond. Het bleek te gek. Op 18 augustus 2015 kwamen we voor het eerst samen en die dag was de eerste single Call My Name deels al een feit. Het was een magisch moment.”

Normaal zou Mell op dit moment zitten te stuiteren op haar tuinstoel, omdat niet alleen de finale van We Want More aanstaande is, maar ook de nieuwe single Brand New Day de volgende morgen uitkomt. „Het is heel gek, maar het lijkt alsof hij al uit is. Brand New Day is al een week op de radio namelijk. Dat is best bijzonder. Nee, ik zit dus niet te stuiteren, maar ik ben blij dat iedereen het morgen kan streamen.”

Mell en de soul van opa Piet Veerman

Dat haar lijf vol soul zit, is iets wat lang niet alle Volendammer artiesten gegeven is. Mell, ook een begenadigd voetbalster bij de plaatselijke FC, denkt het toch te kunnen verklaren. „Misschien heb ik het van opa, dat denk ik tenminste. Die heeft het ook.” 3J’s-zanger Jan Dulles zei het al eens: „Piet Veerman is de enige blanke Nederlandse zanger met soul. Waar hij dat vandaan heeft moet iets met reïncarnatie te maken hebben.”

Mell zong eerder met opa Piet het nummer Lovin’ Arms.

„The Cats maakte geen soul, maar in zijn latere solo-carrière speelde mijn opa het wel”, zegt Mell. „Alles wat hij doet, alles wat hij voorzingt… ja, die soul zit in hem. Maar mijn moeder kan ook zingen, net als mijn opa van de Jonkenkant. Verder was opa Piet gewoon mijn opa hoor. Als kind had ik helemaal niet door dat hij een groot artiest was en ik draai zijn muziek ook niet. Hij draaide het zelf ook niet thuis, begreep ik van mijn moeder. Als een liedje in de studio klaar was, dan was het ook echt klaar. Nu zie ik af en toe iets voorbijkomen dat ik denk ‘jemig man, wat heb je veel gedaan’.”

Mell, ‘het beste uit Volendam’

Een lijf vol soul dus en dat leverde in We Want More een stortbui aan complimenten op. Zo noemt Davina Michelle Mell & Vintage Future ‘echt vet en een beetje smerig’. André Hazes vindt Mell zelfs het beste wat Volendam op muziekgebied heeft voortgebracht. Vindt zij dat prachtige woorden, of flapte Hazes zijn woorden eruit en gaat hij voorbij aan alles wat in het dorp in de geschiedenis al werd gemaakt? „Ik vind het zeker een compliment. Maar inderdaad, er is zoveel uit Volendam wat te gek is of te gek was. Ook nummers die niet altijd het grote podium hebben gehaald. Maar ja, als André Hazes zoiets zegt, kan ik dat alleen maar heel leuk vinden natuurlijk. Ik zie het als waardering op mijn focus op m’n eigen ding. Daar ben ik namelijk altijd heel eigenwijs geweest. Ik doe dingen niet omdat andere mensen zeggen dat ik iets moet doen, maar vanuit mijn onderbuik. En dat is dit, waarvoor ik al zoveel jaren knok.”

High on Love van Mell & Vintage Future in de halve finale van We Want More.

Met wat voor doel ging Mell & Vintage Future We Want More eigenlijk in? „Vooral ons eigen ding laten horen en het liefst ‘drie teeveetjes pakken’.” Doel geslaagd dus. Het ‘eigen ding’ komt vooral goed omdat het nummer Brand New Day van de finale dus nu – niet geheel toevallig – uit is. Gaat het nummer over deze rare coronatijd? Mell: „Zo zou je dat kunnen bekijken, ja. Het is echter niet speciaal over corona geschreven, het gaat gewoon over alles uit je dag halen. Haal alles eruit wat erin zit, push it to the limit. Dat voelen veel mensen in deze tijd wel, denk ik. En dat ie juist nu uitkomt, het lijkt net of we er over nagedacht hebben hè, haha. Na de halve finale is ons gevraagd of we een nieuwe nummer voor de finale wilden schrijven. Dat hebben we dus binnen twee weken gedaan en zo snel is eigenlijk helemaal niets voor ons. Maar ik ben blij hoe het geworden is. Ik hoorde het vandaag zelf op de radio en toen dacht ik serieus ‘nou, dat klinkt waanzinnig’. Ik zette de boxen even keihard en nee, dat vind ik totaal niet gênant. Nee man, natuurlijk niet. Ik droomde er vroeger van dat ik door de supermarkt zou lopen en dan mijn eigen liedje zou horen. Mezelf door de speakertjes horen als ik aan het shoppen ben, dat gebeurt nu gewoon. Ik vind het iedere keer weer leuk als het gebeurt.”

Moeder Jacqueline komt het terras op met kop koffie twee en koekje nummer drie en vier. Ze zegt: „En de single staat in de Koffiehuis-playlist op Spotify. Gaaf toch, als ik Mell dan hoor?”

Het gaat Mell en haar Vintage Future dus voor de wind. Maar na de finale van We Want More wil Mell meer. „Ik zou het liefst nú mijn geld alleen met zingen willen verdienen. Niet omdat ik mijn andere werk vervelend vind, maar omdat ik fulltime muzikant wil zijn.”

Dat hopen meer mensen. „Ja, we zien dat het goed gaat. Na het optreden in de halve finale hadden we op Instagram bijvoorbeeld meteen 1200 volgers extra”, besluit Mell. Ze voegt nog toe: „Dat leverde We Want More ons ook nog op.”



Ook???

Mell, je zei ‘ook’. Wat bedoel je met óók?? „Hahaha”, lacht de fanatieke Volendamse. „Ga nou maar gewoon kijken.”

Wil je Mell & Vintage Future live aan het werk zien? Vrijdag staat de band in De Pul in Uden, zaterdag in het Zomer Theater in Den Bosch (voorprogramma Davina Michelle).

De finale van We Want More, zie je zondagavond om 20.30 uur op SBS6. Naast de jury en de 25 vaklui, hebben 100 Nederlanders deze keer ook een stem. Zij hebben de finale thuis al kunnen bekijken.

