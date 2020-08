Heb je iets briljants? Stuur dan je tv-idee in voor een plek op de buis

Wie een goed en origineel tv-idee heeft voor een programma, kan nu meedoen aan de publiekspitch Jouw idee op tv van NPO en Omroep MAX.

Dit naar aanleiding van een eerder gedane oproep hiertoe door NPO-voorzitter Shula Rijxman. Uit de inzendingen worden één of meerdere ideeën gekozen, die kans maken om tot een echt tv-programma te worden uitgewerkt. Loop je al heel lang met een absoluut geweldig format? Pakken dan die kans…

‘Met tv-idee iedereen een stem geven’

Rijxman wil de NPO met deze publiekspitch nog verder openstellen naar de Nederlandse samenleving: „We zijn een enorm creatief en vindingrijk land en juist daarom ben ik zo benieuwd naar de ideeën van de mensen thuis, jong én oud, met diverse achtergronden. De NPO-zenders en de omroepen staan als vanouds open voor alle geluiden in de samenleving en bieden daar nu al diverse ingangen voor. Met Jouw Idee op tv zetten we de deur nóg verder open, om echt iedereen te bereiken en een stem te geven.”

MAX-directeur Jan Slagter vult aan: „Luisteren naar de wensen van onze kijker, dat doen we bij MAX altijd al. Maar met Jouw idee op tv gaan we nog een stapje verder. Ik verwacht veel frisse ideeën van de Nederlandse televisiekijker en kijk uit naar de pitches!”

Twitteraar NL TV-ideeën heeft er al een paar:



Gratis TV-idee:

– BN'ers regeren het land

– BN'ers reageren op elkaar

– BN'ers zijn boos

– BN'ers bedenken programma's voor BN'ers

– BN'ers discussiëren met experts

– BN'ers discussiëren met experts! — NL TV-ideeën (@NVideeen) July 1, 2020

Hoe lever je je tv-idee aan?

Iedereen kan zijn of haar programma-idee insturen via de website jouwideeoptv.nl. Dat kan bijvoorbeeld een reality-programma, een quiz, een kinderprogramma of een journalistieke reportageserie zijn. De inzending hoeft geen uitgewerkt format te zijn, een goed idee is al genoeg. Van de indieners wordt wel gevraagd hun idee te omschrijven en te motiveren. In de beoordeling wordt er op gelet of de ideeën passen bij de publieke omroep. Originaliteit en eigenheid staan daarbij voorop. De wedstrijd staat open voor iedereen vanaf 13 jaar. Professionele programmamakers zijn uitgesloten van deelname en de inzendtermijn loopt tot en met 27 september.

Pitchdagen in oktober

Op 10 oktober, tijdens de Dutch Media Week in Hilversum, wordt de eerste pitchdag op het Media Park gehouden. Maximaal honderd inzenders worden hiervoor uitgenodigd, uiteraard geheel volgens de dan geldende corona-richtlijnen van het RIVM. De ideeën worden beoordeeld door ervaren tv-makers van Omroep MAX en medewerkers van de NPO-netten, ingedeeld naar vijf thema’s:

• 1. Actualiteit/Journalistiek + Documentaire

• 2. Drama/Comedy

• 3. Informatief

• 4. Human Interest

• 5. Jeugd/overig

Tien ideeën naar finale-pitchdag

De jurerende vakmensen selecteren maximaal tien ideeën voor een tweede pitchdag op 30 oktober. Op die dag bepaalt de jury – bestaande uit MAX-directeur Jan Slagter, Directeur NPO Televisie Frans Klein, netmanager NPO 3 Suzanne Kunzeler en Hoofd Televisie van Omroep MAX Nicolette de Wolf – of er een idee tussen zit, dat tot een echt tv-format kan worden uitgewerkt. Dit kunnen ook meerdere ideeën zijn.

Alle informatie om mee te doen met jouw briljante inval vind je op de website jouwideeoptv.nl.

