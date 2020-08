Sander Schimmelpenninck stopt met Op1, ‘ik heb me erin laten lullen’

Sander Schimmelpenninck stopt met het presenteren van talkshow Op1. Dat zegt hij in de podcast Zelfspodcast, waar hij samen met zanger en jeugdvriend Jaap Reesema wekelijks het leven bespreekt.

Schimmelpenninck vormde sinds het begin van Op1 een vast duo met WNL-presentatrice Welmoed Sijtsma. Maar na zeven maanden is hij er klaar mee. Donderdag is zijn laatste uitzending.

Twijfels

De Quote-hoofdredacteur zegt dat hij het altijd al een „ingewikkeld verhaal” vond. „Ik heb al zoveel andere dingen. Ik heb me erin laten lullen”, geeft hij toe. „Het was voor drie maanden bedoeld als experiment.” Maar „door corona” liep het maar door. „Terwijl mijn twijfels bleven. Het heeft nooit honderd procent als mijn rol gevoeld.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja, het is waar. Nog 1 speciaal bedankje voor @BertHuisjes, die mij kansen geeft en het altijd voor me opneemt, ondanks mijn lastigheid. Topbaas. https://t.co/oUWdQZo3jW — Sander S (@SanderQuote) August 24, 2020

Leukere dingen bedenken

Daarnaast lag de frequentie te laag om goed te groeien, meent hij. „Vanaf het begin heb ik mijn twijfels gehad. Dit is niet de rol gebleken waaraan ik het meeste plezier beleef, en waarin ik op mijn best ben. Wil je echt een goede talkshowhost worden, zoals Eva Jinek, dan moet je elke avond op de bok zitten.”

Die ambitie heeft hij niet. „Om eerlijk te zijn: dan kan ik leukere dingen bedenken om te doen, zoals mijn Quote-hoofdredacteurschap, mijn Zelfspodcast en mijn column in De Volkskrant.”

Beperkt

Daarnaast vond hij zijn rol als presentator soms vrij beperkt en miste hij de vrijheid. „Het is een beetje ja-knikken, empathisch meedoen en autocue lezen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Haha, voor wie denkt dat een talkshow presenteren een vak is. Dit zegt @SanderQuote erover: "Het is een beetje ja-knikken, empathisch meedoen en autocue lezen." https://t.co/ZomzAoxpn6 via @NOS — Tijs van den Brink (@TijsvandenBrink) August 24, 2020

Seizoenspresentatie

Welmoed Sijtsma blijft Op1 presenteren. Wie naast haar op de stoel komt, wordt morgen bekendgemaakt tijdens de seizoenspresentatie van de publieke omroep, zegt WNL-baas Bert Huisjes tegen De Telegraaf. „Als dat lukt, tenminste. Want eigenlijk was het ook de bedoeling dat het nieuws over Sanders stoppen nog even zou wachten.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.