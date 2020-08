Nooit een ‘yes’ van Fred van Leer: ‘Trouwen is voor mij geen ding’

Fred van Leer is dinsdag op TLC terug met zijn derde seizoen Say Yes To The Dress Benelux. Maar zelf trouwen? Niks voor Fred. Dat vindt hij meer voor man en vrouw.

Niet dat Fred van Leer (43) ook maar iets tegen het homohuwelijk heeft. Geen haar op z’n hoofd. Maar de trouwjurk, die maakt een bruiloft wat de stylist, kledingontwerper, tv- en theatermaker betreft tot een hoogtepunt. En vormt, samen met dertig toekomstige bruiden, de hoofdmoot van zijn Say Yes To The Dress natuurlijk.

De wereld van Fred van Leer

Fred klinkt vrolijk aan de telefoon. Dat was overigens al op maandag 13 juli, het enige moment waarop hij tot 11 augustus nog even tijd had. Welkom in de immer op topsnelheid draaiende wereld van Fred van Leer. Corona wierp hem wat dat betreft ver terug. Hij was bezig aan een theatertournee Leer van Fred Live, waarmee hij 140 (!) theaters uitverkocht en nog dertig shows had te gaan. Hij was in voorbereiding op twee hysterische ‘verjaardagsavonden’ in Rotterdam Ahoy, Fred en Friends geheten. De shows met live-optredens, dans, spektakel, toeters en bellen zijn uitgesteld tot 17 en 18 september 2021.

Wel kwam onlangs op Videoland de documentaire Fred: Het Andere Gezicht beschikbaar. Een veel bekeken driedelige docu waarin we zijn warmte, tomeloze inzet en niet aflatende geldingsdrang, maar ook zijn mindere kanten en een nare ziekte waarop hij totaal niet zat te wachten zagen.

Maar nu is hij dus volop terug. Met Say Yes To The Dress, het programma waarmee Fred vorig jaar ook een ‘in één keer raak’ scoorde:

Had je alle toekomstige bruiden voor coronatijd al voor je camera gehad?

Fred: „Twintig van de dertig, we moesten er nog tien doen. Uiteindelijk hebben we die in coronatijd in vijf dagen tijd nog kunnen opnemen. Ik ben heel blij dat we het seizoen nog hebben kunnen afmaken, want het was nogal onzeker.”

Na drie weken klaar met legoën

Hoe ben je al die gekke maanden doorgekomen?

„Wel goed eigenlijk, hoewel ik te vroeg heb gepiekt. In week één ben ik fanatiek aan het legoën geslagen, maar daar was ik na week drie wel weer klaar mee. Toen moesten we nog zo lang… Uiteindelijk heeft het me ook wel wat dingen gebracht. Ik hoop dat we zo snel mogelijk weer naar ‘het oude’ terug kunnen. Veel mensen zeggen dat ze het wel goed vinden zoals het nu is. Nee, natuurlijk niet! We moeten met z’n allen weer op festivals staan. We moeten met z’n allen in clubs staan, volle restaurants zien en terug naar normaal. Het nieuwe normaal daar geloof ik niet in.”

Wat het je zeker bracht: een gewaardeerde documentaire Fred: Het Andere Gezicht met veel mooie reacties (Fred krijgt ook veel stemmen op weg naar de Gouden Televizier-Ring, red.).

Fred (als Metro hem spreekt is de docu drie weken uit): „Absurd hoe mooi er op wordt gereageerd. Heel eerlijk, ik ben me er nooit zo van bewust geweest hoe dat zou worden. Het is allemaal positief, maar dat had ook heel anders kunnen zijn. Ik ben blij dat het zo goed is geworden en Jonathan de Jong, de maker, heel erg dankbaar.”

In deze rare tijden is een vrolijke noot altijd welkom en die ga jij ons vanaf dinsdag geven hè?

„Ja hoor, ik beloof je een fantastisch mooi seizoen.”

Programma’s zijn Freds kindjes

Je bent het kijkcijferkanon van zender TLC, maakt dat je trots?

„Trots vind ik moeilijk, maar met de samenwerking ben ik heel blij. De TLC-programma’s vallen in mijn doelgroep. De vrouwen die naar de zender kijken, zijn de vrouwen die mij volgen op Instagram en die een kaartje voor mijn theateroptredens kopen. Ik vind het te gek dat ik er van die fijne programma’s voor mag maken. Say Yes The The Dress en Alles Uit De Kast, dat zijn echt mijn kindjes. Daar ben ik wél trots op.”

Over kaartjes kopen gesproken: kan je straks met je theatertour verder of is er helemaal geen zicht op?

„Ik heb nog dertig shows om in te halen. Al mijn shows zijn uitverkocht, dus ik ga pas weer het theater in als alles voor 100 procent mag. Ik kan niet de helft van de zaal vullen, want dan moet ik andere mensen teleurstellen. En als ik van één show vier avonden moet spelen om iedereen te kunnen laten komen, dan sta ik twee jaar lang alleen maar in het theater. Dat gaat natuurlijk ook niet. Vanaf maart, april zijn al wel een aantal data opnieuw geprikt. Ik hoop maar dat we dan ook echt weer mogen. Met mijn manier van optreden en de interactie met het publiek, heb ik gewoon volle bakken nodig.”

Merel in een prinsessenjurk

Terug naar trouwen. Dinsdag is het thema jong trouwen. Veel dames doen dat niet (meer). Vind je dat jammer, of moeten de mensen dat lekker zelf weten?

„Dat moeten ze allemaal zelf weten. De een gaat trouwen op haar 21e, de ander als ze 50 is. Het is maar net hoe je daarin staat. Voor mij maakt het niet uit. Say Yes heeft dit seizoen verschillende thema’s en bij de eerste aflevering zijn het inderdaad de jonge bruiden. Je ziet bijvoorbeeld Merel die al haar veertiende wist op welke datum ze in een prinsessenjurk wilde trouwen. Ze had nog niet eens een vriend, ze had nog niks. Uiteindelijk gaat ze toch trouwen op de datum waarover ze altijd heeft gefantaseerd. Gééstig vind ik dat, zo grappig.”

Geef je ook advies over trouwjurken buiten het programma om?

„Als stylist ben ik veel met vriendinnen meegegaan. Maar dit is mijn derde seizoen, dus ik heb al negentig bruiden voor me gehad. In totaal zal ik daarmee zo’n 130 bruiden van advies hebben voorzien.”

Verdrietig verhaal van Rianne

Een mooi verhaal – tussen haakjes dan – is Rianne, waarvan de vriend ongeneeslijk ziek is en nog wil trouwen.

„Een mooi verhaal ja, maar heel verdrietig.”

Hoe sta jij daar op zo’n moment in?

„Voor het programma is dit natuurlijk een mooi emotioneel verhaal, hoe vreselijk ook. Ik vind dat heftig. Je ontmoet haar, ze vertelt wat er aan de hand is en je merkt dat er voor haar spoed aan de orde is. Rianne en haar vriend weten nog niet wanneer het leven eindigt. Ik wil dan echt de ááááállermooiste jurk voor haar vinden. Daar hebben we alles voor gedaan. In dit verhaal zit verdriet, maar ook vreugde. Je bent toch op zoek naar haar droom. Het komt zo allemaal bij elkaar. Deze eerste aflevering, met de verschillende verhalen, daar staat heel Say Yes To The Dress voor.”

The Bell of the Ball

Dan zien we onder meer ook nog een gelovige dame van nog maar 21. Zij trouwt al jong.

„Ach ja, weet je, als je het zeker weet. Waarom zou je het niet doen? Zij wil gewoon niet langer wachten. Ze wil die jurk en ze wil the bell of the ball zijn.”

Zijn bruiden lastig, Fred?

„De een wel, de ander niet. Er zitten dit seizoen een paar lastige bij. Niet vervelend hoor, je moet dan denken aan keuzestress. Weet je wat het is? Je wilt de allermooiste jurk van je hele leven dragen, op een hele belangrijke dag. Tja, wie zegt dan dat ‘dit’ de allermooiste jurk is? Ze vindt hem mooi, maar ja, er is ergens vast ergens nog wel een mooiere. Dan denk ik: er is vast ergens anders ook een nog leukere vent te krijgen, maar je hebt toch gekozen voor deze. Snap je? Verder is het vooral heerlijk. Laatst had ik een bruid die wist het al bij jurk één. Dat was ‘m voor haar gewoon. Bij een andere bruid was ik er na dertig jurken nog steeds niet. Dan is het wel even ‘kanonnen wat lastig’, hoor. Uiteindelijk, als ze dan toch dé jurk heeft, dan zijn we allemaal heel blij.”

De bruiden die te zien zijn, zijn uitermate eerlijk in hun mening. De een noemt een jurk een pyjama, een ander heeft het over een douchegordijn.

„Dat zijn ze ook. Maar nogmaals, het gaat om zó’n belangrijke jurk. Er was ook een keer een dame die het idee had dat het voor ons team te lang duurde. Ze zei ‘ik neem deze jurk wel, dan zijn jullie van me af’. Ben je nou helemaal gek geworden? Ik zei ‘meid, al staan we er rond middernacht nog. Dat is het format van mijn programma. We gaan pas naar huis als jij je jurk hebt gevonden’. Het is juist belangrijk dat je eerlijk bent.”

‘Een vent nodig en die heb ik nog niet’

Deze vraag is je vast vaker gesteld, maar we kunnen het niet laten: komt er ooit een ‘yes’ van Fred zelf?

„Ik ga nooit yes zeggen. Voor mij is trouwen niet een ding. Voor mannen en vrouwen vind ik het heel anders, met die romantiek van de jurk erbij. Ik moet dan in een mooi pak en die draag ik vaak genoeg. Bovendien moet ik voor trouwen een vent hebben en die heb ik nog niet. Als ik die vent wel zou krijgen, dan zou ik de noodzaak om te gaan trouwen niet zien. Ik ben 43. Als ik dan zou gaan trouwen dan ben ik vast eind veertig, want je moet eerst nog een tijdje aankijken of het überhaupt goed zit. Kinderen hoef ik niet, dus nee… nooit een yes van mij.”

Say Yes To The Dress Benelux is elke dinsdag om 20.30 uur te zien op TLC en vooruit/terug te kijken via Dplay.

