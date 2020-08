GTST-acteur Ferry Doedens ontslagen na niet nakomen coronaregels

View this post on Instagram

Zoals jullie vast hebben gehoord of gelezen ga ik GTST verlaten. Ondanks dat dat op een prettige manier met mijn werkgever EndemolShine en RTL is besloten heb ik er natuurlijk ook verdriet van. De situatie rondom Corona is mij niet in de koude kleren gaan zitten, waardoor ik de laatste tijd niet echt lekker in mijn vel zit. Dat heeft erin geresulteerd dat ik een aantal afspraken niet ben nagekomen. Ik snap dat dat voor mijn werkgever een lastige situatie is geweest. Ik draai nog tot november en zal er alles aan doen om het afscheid van Lucas mooi neer te zetten. Voor nu heb ik behoefte aan rust en dat betekent ook dat ik op dit moment even geen interviews wil doen. Dat komt natuurlijk wel weer maar voor nu hoop ik dat men dat kan respecteren.❤️