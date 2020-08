Geen 3x ‘Drommels’: YouTube-award voor populaire Bassie en Adriaan

Bassie en Adriaan hebben vandaag een speciale YouTube-award gekregen omdat ze de grens van 100 miljoen views zijn gepasseerd.

Ondanks dat Bas en Aad van Toor hun hoogtijdagen wel gehad hebben, zijn de twee online nog steeds razend populair. Bassie & Adriaan Channel heet hun YouTube-kanaal.

Ook in het dagelijks leven wordt het duo nog regelmatig aangehaald, vooral in camping-eske settings. Ook wordt er al een beetje vooruit gedacht.

Potentiële krantenkoppen wanneer Bassie en/of Adriaan (Bas + Aad van Toor) overlijden: 1) “Dag vriendjes, dag vriendinnetjes..”

2) “Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie”

3) “Miniminiminiminiminiminiminiminimini 🥺”

4) “Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen” — 𝘮𝘪𝘳 (@opblaaskrokodil) August 2, 2020

Hoe Bassie en Adriaan is de sfeer bij jullie? pic.twitter.com/m9vG7vPEuL — deCluit™ (@decluit) August 6, 2020

Jeugdsentiment Bassie en Adriaan

‘Maar zie je Bassie gaan, dan komt Adriaan eraan.’ Zomaar een zin uit de bekende televisietune van ’s lands bekendste clown en acrobaat. Voor velen ‘een stukje jeugdsentiment’, getuige de honderden reacties onder de video’s. „Geweldig jeugdsentiment dat weer opnieuw gaat leven”, schrijft William. „Deze serie was toch wel één van mijn favorietjes! Samen met Samson, Danny Verbiest!”, vindt ‘DavincstyleGames’. Al zijn er ook bij wie het weer een en ander losmaakt: „Vond dat Bassie vroeger een enge luide stem had…”

i swear someone literally just keyboard spammed to create the Dutch language pic.twitter.com/TwBCchwwqo — 🖤 𝓝𝓲𝓷𝔂𝓸 🖤 (@Ninyowo) August 5, 2020

Broeders Van Toor

Het aantal views groeit maandelijks zelfs met zo’n 1,5 miljoen. Niet alleen op YouTube zijn de inmiddels 84-jarige Bassie en 77-jarige Adriaan nog steeds razend populair, ook op iTunes en Spotify wordt nog massaal geluisterd naar de liedjes van de clown en acrobaat. „We blijven ons verbazen over het enorme succes en de eindeloze support van onze fans. Het is geweldig dat men nog steeds zo intens geniet van onze video’s en liedjes”, laten de broers weten.

Later dit jaar krijgt het duo in Museum Vlaardingen, vlakbij hun geboorteplaats Maassluis, een eigen tentoonstelling. In Bassie & Adriaan – een schat aan herinneringen, wordt zowel het persoonlijke leven als de professionele carrière van het duo tentoongesteld. De tentoonstelling is van 14 oktober tot 15 januari te zien.

Ook waren ze onlangs op zoek naar hun grootste fan tijdens de Bassie & Adriaan pubquiz.

Oude en nieuwe fans

Ondertussen vermaken de fans van weleer én nieuwe fans zich met de vele video’s die worden gedeeld. Van ‘Bassie en Adriaan En De Verzonken Stad’ (99.888 views) tot ‘De Huilende Professor’ (82.756 views). ‘De Verdwenen Kroon’ spant de kroon met ruim 250.000 views.

Drommels

„Heerlijk om als jeugd dit terug te kijken!! Thx Bassie en Adriaan”, bedankt een jongen. „Dit helpt echt om de tijd te doden in de coronatijd”, schrijft iemand onder de oude beelden. Er is ook een ‘De Baron’, refererend aan de jaren tachtig-schurk met z’n monocle en zijn lievelingsvloek in drievoud (‘Drommels, drommels, drommels’) Maar geen ‘Drommels’ als reactie op zijn middagje B&A bingen: „Wat een héérlijke dag!”

Bij het woord 'afrekencultuur' denk ik altijd aan de baron van Bassie en Adriaan want die zei altijd dat hij wilde "afrekenen met die Bassie en Adriaan" pic.twitter.com/ifiLepLb1k — Willem de Gelder (@WdeGelder) July 16, 2020

Dat iedereen zo zijn of haar eigen lievelingspersonage heeft, blijkt ook uit de reacties. „De boefjes vind ik het leukst, vooral met name de Baron en B2″, vindt Daniel. Ook Robin, de aandoenlijke blikken robot die door sommige fans te pas en te onpas wordt nagedaan („Hoi, hoi”) is veler favoriet. „Mooi Robin, je bent weer lekker rood”, schrijft een fan.

Parkeeracrobaat

Al worden er, en dat zal wel aan deze tijd liggen, ook comments geplaatst over het rijgedrag van Adriaan. „Adriaan heeft de auto schuin geparkeerd”, is het iemand opgevallen, op 15:16 van een aflevering. Waar je inderdaad de bolide van het circusstel iets over de lijn ziet. „Nee, schuin én dubbel”, vult iemand aan, waarna ‘meerdere overtredingen’ volgen. Of om met de woorden van De Baron af te sluiten. Drommels, drommels, drommels.

