Ali B verrast door hoeveelheid talent in Holland’s Got Talent

Ali B heeft al heel wat zangers en zangeressen mogen coachen bij The Voice of Holland, maar toch heeft het talent tijdens zijn eerste seizoen Holland’s Got Talent hem verrast. „Ik ben echt zo onder de indruk van de hoeveelheid talent die we in Nederland hebben. Het is onuitputtelijk”, zegt de theatermaker en muzikant.

„Ik dacht dat ik alles had gezien. Ik was vooraf ook een beetje sceptisch eerlijk gezegd”, vertelt Ali. De rapper, die dit seizoen invalt voor Dan Karaty, had daarom geen verwachtingen en liet alles op zich afkomen. Desondanks was hij blij verrast. „Je ziet ook van die rare vogels voorbij komen maar het talent voert echt wel de boventoon.” Ali B valt voor Karaty in omdat die vanwege de coronacrisis niet naar Nederland kan reizen. Hij zit in de Verenigde Staten.



„Dit zijn mensen die hun talent hebben ontwikkeld in eigen huis of dorp en daar tot nu toe weinig erkenning voor kregen. Ze verdienen een podium”, vindt Ali. „Ik wil bijna m’n eigen podium afstaan aan die gasten.”

‘Voelt als vanouds’

Er moest wel worden gesleuteld aan het format van het programma, door de coronacrisis. Zo kijkt het publiek vanaf een andere locatie mee, maar via camera’s en microfoons krijgt het talent en de jury toch mee wat een act met het publiek doet. „Dat hebben ze fenomenaal gedaan. Het voelt gewoon als vanouds”, zegt Ali.

Volgens Ali is Holland’s Got Talent op geen manier te vergelijken met andere talentenjachten waar hij in jureerde. „Hier valt af en toe geen touw aan vast te knopen”, lacht Ali. „Je mag het ook niet eens vergelijken”, vindt hij. „Basketbal en voetbal lijken nog meer op elkaar dan Holland’s Got Talent op de andere talentenshows. Ja, ik had wel weer een knop voor me maar nu met een omgekeerde functie. Dat ging meteen goed hoor”, lacht hij. „Ik leer snel”, grapt hij.

De eerste aflevering van Holland’s Got Talent is vanavond om 20.00 uur op RTL 4 te zien.

