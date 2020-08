538-dj Wietze de Jager: ‘Dit zou eigenlijk pas maandag bekend worden’

View this post on Instagram

Hallo lieve mensen, even een berichtje van mij na wat “radiostilte”. Sinds afgelopen donderdag ben ik niet te horen samen met mijn vrienden Wietze en Klaas in de 538Ochtendshow. Ik ben een paar weken geleden geopereerd aan mijn knie. En daar zijn helaas complicaties bijgekomen: enorme zwelling (in mijn been, voor de duidelijkheid), ondragelijke pijn en sinds afgelopen zondag kreeg ik er ook koorts bij. Gisteren kreeg ik mijn arts te spreken en die schrok van hoe hij mij aantrof: lijkbleek, zweterig en ik keek alsof ik net een frikandellen eetwedstrijd had verloren op 1 frikandel verschil. Mijn vrienden hadden hierbij absoluut geen alarm geslagen, want zo zie ik er vaker uit. Maar de arts vond het alarmerend. En hij had gelijk. Er is direct bloed afgenomen en ik bleek extreem hoge infectiewaardes in mijn bloed te hebben. Mijn hartslag was te hoog en de koorts ook. Met spoed ben ik daarom gisterenavond geopereerd. De knie was van binnen ontzettend vies, ik zal je de details besparen. Nu moet blijken wat de schade is. Kan de kruisband gered worden? Zit de infectie niet in mijn hele been? Afwachten dus en een onzekere periode voor mij nu, die er waarschijnlijk voor zorgt dat deze invalperiode bij de @538Ochtendshow samen met Wietze, Klaas, Mart en natuurlijk Joris van de redactie voor mij nu stopt. En dat is kut! Ik wil iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om mij beterschap te wensen. Dat raakt me echt ontzettend. Ze komen echt binnen. Dus dankjewel. Ook een dikke shout out naar de zorg die mij op dit moment fantastisch helpen. Er zijn mensen die als baan hebben mij nu te moeten wassen, ik kan alleen maar zeggen, ik had ontslag genomen 😂 Hopelijk tot snel weer op de radio! I’ll be back! Groetjes Chris (Wie? De onbekendste sidekick van Nederland!) ❤️