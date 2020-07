Viroloog Osterhaus maakt zijn opwachting in Ranking The Stars

Hij was de voorbije maanden ineens veelvuldig op tv: viroloog Ab Osterhaus. En aan zijn optredens komt vooralsnog geen eind, alleen dit keer krijg je ‘m in een andere rol te zien dan verwacht.

De bekendste viroloog van Nederland gaat namelijk zijn opwachting maken in het naar RTL verhuisde programma Ranking the Stars. Daarin is Osterhaus met zijn 72 jaar niet de enige zeventiger. Ook Henk Krol, Patricia Paay en Gerda Havertong zullen meedoen. Verder hebben ook Ryanne van Dorst en Marc-Marie Huijbregts toegezegd. Afgelopen seizoen waren 22 deelnemers, dat zou betekenen dat er nog flink wat stoeltjes gevuld moeten worden voordat Paul de Leeuw gaat presenteren.

Aandachtsgeile Osterhaus

De deelname van Osterhaus is koren op de molen van diverse critici van hem. Volgens enkelen is hij behoorlijk ‘aandachtsgeil’ en deze deelname bevestigt dat beeld waarschijnlijk alleen maar.

Voor Krol zit er waarschijnlijk ook een duidelijke achterliggende gedachten, namelijk de promotie van zijn nieuwe partij. In mei van dit jaar verliet hij na een interne ruzie met de fractie op bij 50PLUS en richtte met Femke Merel van Kooten-Arissen de Partij voor de Toekomst op.

