Wel, niet…. Wél dus: Veronica Inside gaat gewoon door met de drie

Het kan verkeren in VI-land. Veronica Inside gaat na de zomer dan ook gewoon weer van start. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp gaan vanaf 11 september weer uitzendingen van Veronica Inside met elkaar gaan maken. Dat meldt Talpa.

Kennen jullie die mop over die drie mannen die nooit meer samen aan dezelfde tafel zouden verschijnen.

Lekker geloofwaardig mannen.#veronicainside pic.twitter.com/acdui38gPK — BRABO 4 LIFE (@EricvdMeijden) July 31, 2020

#veronicainside It takes a great man to forgive. Mooi dat jullie doorgaan. — Bas (@BasGrunn) July 31, 2020

De gesprekken die Genee, Derksen en Van der Gijp met elkaar en met John de Mol hebben gevoerd naar aanleiding van de onenigheid in de ‘historische uitzending’ van 22 juni, vormden voldoende basis om het komend seizoen weer met elkaar aan de tafel van Veronica Inside te gaan proberen, aldus Talpa. De drie voetbalexperts zijn daarnaast als analisten betrokken bij de uitzendingen van de Champions League die vanaf 7 augustus bij SBS6 te zien zijn.

Veronica Inside na de zomer terug met Johan, Wilfred en Renéhttps://t.co/IyK8RY3Wov#veronicainside pic.twitter.com/7Bhdkny4zV — Veronica Inside (@veronicainside) July 31, 2020

Chemie

„Onderling vertrouwen en een goede chemie tussen deze mannen vormen de basis waarop ze al zo’n 13 jaar lang succesvol zijn, met alle ups en downs van dien”, reageert John de Mol op Veronica Inside. „Dat heb ik met name Johan ook voorgehouden; het zou zonde zijn wanneer één uitzonderlijk conflict het einde van dit programma had betekend. Ik ben vooral blij voor die grote schare fans, waaronder ikzelf, dat de mannen straks weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de chemie tussen dit illustere trio weer voelbaar zal zijn.”

Gesprek

Derksen vertelde gisteren aan BuzzE dat de mannen vandaag verder zouden praten over Veronica Inside met hun werkgever. Het gesprek van gisteren leverde niets op. En ook het gesprek van vandaag is afgelast. „En ik ga er verder helemaal niet op in. Ik ga niet mee in de publiciteit. Gisteren was iedereen er, maar ik ga er niet op terugkomen”, zei hij eerder vandaag.

