Veronica Inside trok miljoen kijkers meer dan racismedebat op NPO 1

De veelbesproken uitzending van Veronica Inside over racisme, blijkt ruim 1 miljoen kijkers meer te hebben getrokken dan het racismedebat De Stelling van Nederland op NPO 1 van gisteravond.

De onbedoelde laatste Veronica Inside van het seizoen ging in op een uitspraak van Johan Derksen, die zich bij een foto van een als zwarte piet verklede man in Leeuwarden afvroeg ‘of we zeker wisten dat dat Akwasi niet is’. De rapper liet zich eerder in een speech bij een protest tegen racisme op de Dam in Amsterdam ontvallen dat hij ‘op het moment dat hij een Zwarte Piet tegenkomt in november, hij hem hoogstpersoonlijk in zijn gezicht trapt’.

Lang verhaal kort: Nederland stond op z’n kop en veranderde in kamp Derksen en kamp anti-Johan. Het leverde de volgende Veronica Inside op 22 juni een uitzending op met het voor het programma historische aantal van 1,7 miljoen kijkers. En ruzie in de tent.

Themadag Nederland tegen racisme

Nu het stof is neergedaald, hield NPO gisteren een themadag Nederland tegen racisme. Op bijna elk kanaal dat de NPO op tv, radio en internet rijk is, was er aandacht voor het thema. Normaal gesproken zou vooral het programma De Stelling van Nederland, prime time op NPO1 de kijker naar de buis moeten trekken, maar de belangstelling lijkt vervaagd. Slechts 651.000 stemden op de uitzending af. ‘Slechts’, omdat het tijdstip zondagavond 20.30 uur op NPO 1 normaal garant staat voor programma’s die altijd dik boven de miljoen kijkers scoren. Dat deed het in tegenstelling tot Veronica Inside in juni niet.

Het Achtuurjournaal zat voor De Stelling van Nederland en werd met ruim anderhalf miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag. Na afloop van het Journaal zapten 900.000 kijkers meteen weg. Zij vertrokken vooral naar Postcodeloterij Eén Tegen Vijftig op RTL 4 (1.149.000 kijkers).

Presentator racismedebat

Daarmee werd De Stelling van Nederland een vooraf veelbesproken, maar niet goed bekeken. Ook rond deze uitzending ontstond namelijk weer ophef, nu rond presentator Jort Kelder. Die zou in het verleden ‘vermeende racistische uitspraken hebben gedaan’, dus werd er geroepen om een ‘kijkboycot’ van het racismedebat. De oproep werd echter niet breed opgepakt en kan geen honderdduizenden kijkers hebben weggetrokken.

Kelder ging er bij de opening van het programma op in: „Gelukkig kan ik de dames en heren boeroepers geruststellen: de publieke omroep is er voor iedereen. Voor links en rechts, voor jong en oud, voor stad en platteland, voor zwart en wit en voor alles wat daar tussenin zit.”

Ook Mark Rutte geen kijkcijferkanon

Later op de avond bracht Op1 een extra zondaguitzending, omdat Mark Rutte bereid bleek om een uur lang aan te schuiven en te praten over de tijd die hij als premier in de coronatijd beleeft. Jeroen Pauw en Fidan Ekiz hadden net zomervakantie, maar keerden graag aan hun vertrouwde zondagtafel terug. Op1 trok 1.041.000 kijkers. Een prima aantal voor BNNVARA, dat de extra Op1 regelde, maar het veelbekeken programma passeerde de 1 miljoen-grens dit jaar wel vaker.

Op de vraag of er eventueel een generaal pardon komt op de coronaboetes, reageerde Mark Rutte stellig: nee. De afgelopen maanden zijn er ruim 15.000 boetes uitgedeeld aan Nederlanders die bijvoorbeeld te weinig afstand bewaarden of met te veel mensen bijeen waren. Een op de vijf overtreders gaat daartegen in verzet en juristen achten die protesten niet kansloos. „Het was nu eenmaal cruciaal dat mensen zich aan de coronaregels hielden”, onderstreepte Rutte. „En de politie is veel minder streng geweest dan die in bijvoorbeeld Italië en Spanje.”

