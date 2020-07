Tranen met krenten uit de muziekpap tijdens De Wereld Spoelt Terug

Het stond als Tip! In menig (online) tv-gids: De Wereld Spoelt Terug (DWST) , een vijfdelige compilatieserie van de beste muziek uit vijftien jaar De Wereld Draait Door.

Het Nederlandstalige lied trapte vanavond af en Metro keek en luisterde mee. Hieronder een aantal hoogtepunten van al die muzikale hoogtepunten.

Ik hou van jou

‘De mooiste Nederlandstalige liedjes’, staat het in woorden geschreven, wanneer de uitzending begint. Daarna volgt meteen het gezongen woord. Herman van Veen met ‘Ik hou van jou’ als mooie binnenkomer (28 januari 2020).

Wat volgt, is een rappe compilatie met de meest uiteenlopende Nederlandstalige nummers, te beginnen met een aantal uit het Groot Nederlands Songbook. Nielson ‘doet’ Doe Maar met Smoorverliefd, Ilse DeLange zingt ‘Marjolijn’ van Cornelis Vreeswijk. In het Nederlands en op een manier die je haar niet heel vaak hebt horen zingen.

Kees Prins & Cor Bakker zingen en spelen samen Frekie (2017). Een ontroerend nummer over Frekie, „een mongool”.

„Misschien vind je Frekie zielig. Maar dat is ‘ie niet voor mij, want ik zag nog nooit een jongen, die zo blij kon zijn als hij.”

Aart

Dat emoties alle kanten op konden gaan tijdens DWDD, blijkt onder meer uit de uitzending na het overlijden van Aart Staartjes, ook wel: ome Aart uit Sesamstraat. Bert Plagman, die decennialang Tommie speelde in Sesamstraat, vertelde over een van Aarts lievelingsliedjes, waarover Aart zei tijdens een interview in De Volkskrant. „Dood zijn duurt zo lang. Die titel alleen al. En dan met dat stemmetje van ‘m. Och.’ De muziek was van Bannink, de tekst van een andere legendarische geestverwant, Willem Wilmink.”

Het herinnerde Aart aan een tijd dat „hij helemaal vrij was.” En daarom zong ‘Tommie’ het nummer, met z’n herkenbare stem waar je Tommie in hoorde, met op de achtergrond foto’s van Aart. Met tranen in z’n ogen en in z’n stem, besluit Plagman, wijzend naar de foto’s: „Dag mooie vriend.”

Tranen

Er rollen meer tranen de revue.

Ali B die helemaal emotioneel werd toen hij het nummer rapte over z’n kinderen die veel te snel opgroeien, ‘Terwijl jullie nog bij me zijn.’ De tranen rolden over z’n wangen, Paul de Leeuw keek er gefascineerd naar.

Eberhard

Met de drie kruizen van Amsterdam in het decor, zijn foto’s en die van Amsterdammers op de achtergrond en het Zwanenkoor, waar hij beschermheer van was, werd burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan herdacht. „Amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen”, zong Glennis Grace met plat Amsterdams accent.

Anouk

In mei 2017 is Anouk te gast en ze vertelt over een nummer dat ze een week ervoor heeft geschreven, maar ze heeft nog geen titel. „Ik weet het niet, iets van.. Nee, ik weet het niet.” Akwasi, die daar ook te gast is, spoort haar aan het nummer „gewoon te gaan zingen.”

Na afloop van het nummer, dat later ‘Wen d’r maar aan’ zou gaan heten en dat ze vol overgave en met een gevoelige noot zingt, vraagt Matthijs of het over haar eigen leven gaat: „Vaak onbemind, maar voel me nog niet afgeschreven… Gaat dat over jou zelf? Terwijl je de hele Ziggo uitverkoopt? En voel je je echt onbemind?” Anouk denkt even na en antwoordt dan: „wel vaak als ik op tv ben geweest.” Ze lacht er om, iets wat niet onopgemerkt is gebleven en op YouTube als ‘aanstekelijk lachje’ vereeuwigd is.

André

„Het leek voor eeuwig, voor altijd, maar niet voor goed”, zingt André van Duin in een hele intieme coronasetting, speciaal voor DWDD-icoon Matthijs van Nieuwkerk, tijdens een van de laatste uitzendingen ooit.

Hij verraste Matthijs na een ontroerend interview, waar André over zijn overleden echtgenoot praatte, met het nummer La Bohème van Aznavour, misschien wel hét lievelingsnummer van de muziekliefhebber. Je ziet hoe hij geëmotioneerd geniet. Hij en André van Duin kijken elkaar aan met een blik van verstandhouding. Ze voelen elkaar en de muziek, en de kijker voelde dat ook.

Rest van de week

In totaal bestaat DWST uit vijf afleveringen, voor iedere dag van deze week een. ‘Muziekspecials’, ‘Den Haag’, ‘Songfestival’ en ‘Muzikale Samenwerkingen’ staan de komende dagen op het televisieprogram.

