Quiz met Ballen van Frank Evenblij: ‘Soms denk ik, wáárom weet ik dat?’

In Nederland wordt nog altijd niet gevoetbald, dus dacht pubquiz-liefhebber Frank Evenblij: voetbalvragen op de buis, een quiz met ballen! Oh ja, met dank aan corona is hij tegenwoordig ook in te huren als winterschilder.

Geen EK voetbal, geen Olympische Spelen, voorlopig geen Tour de France… Ach, we weten het inmiddels allemaal wel, maar voor sportliefhebbers is het een groot gemis. Zo ook voor Frank Evenblij (41), wiens leven op de buis en de radio zich totaal tussen de sportmensen afspeelt. Denk alleen maar aan al die honderden items die hij met Erik Dijkstra maakte voor Bureau Sport en zijn rol aan de Ziggo Sporttafel bij Jack van Gelder. Uit zijn koker komt Quiz met Ballen, waarmee hij vanaf vanavond een mooi tijdstip (21.30 uur) op de donderdagavond van NPO 1 heeft bemachtigd.

Strafschoppen nemen op foto’s

Quiz met Ballen zit vol fragmenten en verhalen uit legendarische (en tragische) wedstrijden van het Nederlands elftal. Zes teams met drie BN’er-koppen, oud-voetballers, cabaretiers en andere bekende Oranjefans, kunnen met hun antwoorden ballen verdienen. In een beslissende ronde mogen, nee moeten ex-profs als Ronald de Boer, Pierre van Hooijdonk, Arthur Numan en Glenn Helder strafschoppen nemen op foto’s van andere voetbalhelden.

Andere deelnemers zijn Viggo Waas, Leo Alkemade, Femke Heemskerk, Ron Vlaar, Erik van Muiswinkel, Ellen Hoog, Roué Verveer, Sofie van den Enk, Fatima Moreira de Melo, Anouk Hoogendijk, Peter Heerschop, Rayen Panday, Ellen Hoog, Diana Kuip en Fresia Cousiño Arias. De vragen zijn bedacht door Joep van Deudekom en Rob Urgert, die je al jaren samen in De Kwis kunt zien. Good-old Kees Jansma zit in de studio op z’n praatstoel voor mooie extra verhalen. Kortom, chips en cola op tafel vanavond en maar eens zien wat voor voetbalfeiten je – volstrekt overbodig – in je stoffige brein hebt opgeslagen. Frank Evenblij: „Genoeg ingrediënten om er een geweldige wedstrijd van te maken. Alleen ik kan het nog verpesten.”

Het (sportleven) was leeg

Als Metro Frank Evenblij spreekt, is hij met de auto onderweg. Hij heeft tegenwoordig dankzij Quiz met Ballen weer wat te doen. Dinsdagavond aan tafel in Op1, woensdag Metro aan de lijn en zo heeft hij nog wat afspraken. Evenblijs leventje was, op zijn radiowerk na, behoorlijk leeg.

Hoe staat het met je eigen voetbalkennis?

Evenblij: „Ja, ik denk regelmatig: wáárom weet ik dat? Waarom hebben mijn hersens dit opgeslagen? Aan de andere kant komt het ook vaak van pas. Er schijnt ooit een studie te zijn gedaan naar mannen en voetbalkennis. Daaruit bleek dat als je 17 of 18 bent, je brein het meeste opslaat. Het is aan jou om uit te zoeken of dat verhaal klopt.”

Dat kan best waar zijn. Ik weet van vroeger vaak meer dan van twee weken of een maand geleden.

„Ik denk dat dat met je drankgebruik te maken heeft, hahaha. Maar ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat ik van de Eredivisieploeg van RKC uit 1997 zo zes basisspelers kan opnoemen.”

Pubquizteam met Erik Dijkstra

Ah, een echte feitennerd.

„Jawel jawel, ik houd ook wel van quizzen in de pub. Dat doe ik dan in teamverband met Erik Dijkstra, hij is echt een wandelende encyclopedie en presenteert zelfs Per Seconde Wijzer. Erik heeft ook nog eens kunstgeschiedenis gestudeerd en is breed ontwikkeld. Maar ik weet vrij veel, lees sportboeken en kijk documentaires. Door het maken van alle programma’s kun je me tegenwoordig ook alles over handbal, volleybal en wielrennen vragen.”

Hoe heb je de coronatijd zonder enige sport doorstaan?

„Het was vooral raar, omdat mijn werkzame leven – en daardoor ook mijn gewone leven – zich afspeelt in de sport. Het was ook simpelweg niet leuk met zo’n geweldige sportzomer voor de boeg. En het was bovendien pittig, omdat ik voor mijn werk zoveel wedstrijden kijk. Ik had in één keer heel veel vrije tijd.”

Wat ben je met die tijd gaan doen?

„Vooral mijn huis gaan schilderen. Ik woon in een houten huis in Broek in Waterland en vlak voor corona had ik een offerte laten uitbrengen door een schilder. Er stond een prijs op waarvan ik een paar gouden tanden had kunnen zetten, dus ik dacht: ik heb nu tijd, ik doe het wel zelf. Op YouTube ging ik zelfs opzoeken hoe ik rot hout moest bewerken en netjes opvullen. Ik kreeg er plezier in en ik kan altijd nog overwegen voor mezelf als winterschilder te beginnen. Gelukkig had ik met Erik nog wel Bureau Sport op de radio.”

Live vanuit het dorpscafé

Er ontstonden overal online quizzen, ben je die ook gaan spelen?

„Nee, maar ik heb wel met een maatje van me een online pubquiz vanuit het dorpscafé georganiseerd en gepresenteerd. Hij werd op YouTube uitgezonden. Iedereen in het dorp deed vanuit huis mee. Als iemand een ronde won, gingen we de prijs gelijk naar die persoon brengen en dat konden deelnemers live zien. Alsof Gaston van de Postcodeloterij langs kwam, maar dan met veel minder geld.”

Maar nu dus Quiz met Ballen op de buis. Kunnen we thuis lekker meespelen?

„Dat denk ik zeker, want je krijgt veel herkenbare beelden te zien. Elke uitzending starten we met een memorabel, legendarisch fragment van het Nederlands Elftal. De 5-1 zege van Oranje op Spanje op het WK in 2014 bijvoorbeeld, de revanche op de finale van 2010. Als je dat terugkijkt… Ik krijg er persoonlijk kippenvel van. Ajajai, wat was dat mooi. Veel herkenning dus met vragen waar kijkers volgens mij wel iets mee kunnen. Het is belangrijk dat een quiz voor iedereen toegankelijk is. Maar weet je de antwoorden niet, niet erg: uit de vragen komen natuurlijk ook mooie verhalen. De oud-internationals die meespelen hebben zelf van alles meegemaakt en die worden weer aangevuld met anekdotes van Kees Jansma.”

Weten op het oog misschien verrassende deelnemers als zwemster Femke Heemskerk en presentatrice Sofie van den Enk veel over voetbal?

„Femke is boven een café opgegroeid en daar besmet met het voetbalvirus geraakt omdat er in de kroeg altijd voetbalwedstrijden werden uitgezonden. Ze werd altijd meegenomen in gejuich of verdriet. Sofie is gewoon een enorme voetballiefhebber.”

Onuitspreekbare namen

Alle vragen gaan over het Nederlands Elftal?

„80 procent toch wel, denk ik. Maar we hebben ook filmpjes van Joep van Deudekom en Rob Urgert waar ik zelf hard om moest lachen. Je moet dan denken aan een video over de allermoeilijkst uitspreekbare namen van voetballers die op een WK hebben gespeeld. Dat wordt dan wel weer gekoppeld aan een vraag over een voetballer uit Oranje met een hele rare naam.”

Het wordt allemaal geweldig, alleen jijzelf kunt het nog verpesten, meldde je grappig in een persbericht. Maar van de boel een beetje ontregelen ben je sowieso wel hè?

„Jaaaa en dat gebeurt natuurlijk ook wel. Het past een beetje in mijn rol. Als Ron Vlaar vertelt over de halve finale tegen Argentinië op het WK 2014 en de geweldige wijze waarop hij Messi uit de wedstrijd speelde, dan wrijf ik hem toch minstens nog even vier keer onder de neus dat hij voor 6 miljard tv-kijkers de eerste penalty miste. Maar dat kan Ron wel hebben hoor, haha.”

Wil je van mij nog een quizvraag, over je club Willem II?

„Doe maar.”

Welke latere international kreeg in de zes Champions Leaguewedstrijden van seizoen 1999-2000 van Willem II geen enkele speelminuut van trainer Co Adriaanse?

„Welke international…? Dat moet Joris Mathijsen dan zijn geweest.”

Goed.

„Ik ben blij toe.”

Quiz met Ballen is elke donderdag tot en met 27 augustus om 21.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.

