Nieuwe castleden serie Undercover door Netflix bekendgemaakt

Netflix heeft vandaag een aantal nieuwe castleden van het tweede seizoen van Undercover bekendgemaakt.

Frank Lammers, Anna Drijver, Elise Schaap en Tom Waes zijn er vanaf 6 september natuurlijk weer bij. Dit illustere viertal wordt aangevuld met onder anderen Sanne Samina Hanssen (Baptiste) en Ruth Becquart (Over Water). De Belgische acteurs Wim Willaert (De Twaalf) en Sebastien Dewaele (Grenslanders) kruipen in de huid van de wapenhandelaars JP en Laurent Berger. Het tweede seizoen van de misdaadserie Undercover is vanaf 6 september exclusief te zien op Netflix.

Ferry Bouman in de gevangenis

Een klein jaar na de gebeurtenissen van seizoen één werkt Kim (Anna Drijver) bij Human Rights waar ze onderzoek doet naar illegale wapenhandel in Syrië. Met hulp van haar ex-collega Bob (Tom Waes) komt ze op het spoor van de El Dorado Ranch, een country & western-manege in het Belgische achterland. Bob gaat daar undercover en probeert in de gratie te komen van de gebroeders Laurent en JP Berger, wapenhandelaars. Ondertussen zet Ferry Bouman (Frank Lammers) vanuit de gevangenis zijn zoektocht naar de ware identiteit van undercoveragenten Bob en Kim verder. Ook Bobs puberdochter Polly wil te weten komen wie haar vader nu echt is…

De nieuwe gezichten werden vanmorgen in een korte YouTube-video wereldkundig gemaakt.

Undercover bleek een stream-topper

Undercover werd in seizoen 1 razendpopulair, niet alleen in Nederland en België, maar over de hele wereld. De ‘drugsserie’ werd als het om Netflixtitels gaat in ons land en bij de zuiderburen veruit het meest gestreamd. Het derde seizoen van de Spaanse show La casa de papel werd als tweede serie het meest bekeken.

Lees ook: ‘Undercover’ eerste Nederlandse Netflix-serie

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.