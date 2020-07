Museum wil ‘verguisde’ Dukes of Hazzard-auto niet verwijderen

Hoewel de confederatievlag in de Verenigde Staten steeds vaker in de ban wordt gedaan, denkt het Volo Auto Museum in de Amerikaanse staat Illinois er niet aan om de auto uit tv-serie The Dukes Of Hazzard te verwijderen.

Op het dak van de Dodge Charger die voor het eerste seizoen van de show is gebruikt, prijkt de confederatievlag.

Strijdvlag is omstreden

De strijdvlag uit de 19e eeuw is omstreden, omdat het een symbool was voor het zuiden van de VS dat zich tijdens de burgeroorlog wilde afscheiden van de rest van het land. Een van de redenen daarvoor was dat in het noorden van Amerika slavernij was afgeschaft, terwijl er op de plantages in het zuiden nog volop slaven werden gehouden.

The Dukes Of Hazzard speelt zich af in het zuiden van de VS. De gebroeders Duke rijden rond in een auto die niet alleen The General Lee heet, naar een belangrijke generaal van het zuiden uit de burgeroorlog, maar dus ook de confederatievlag op het dak heeft. Die vlag is onlangs verbannen bij Nascar en wordt verwijderd uit de staatsvlag van Mississippi, maar het museum wil de auto niet uit de collectie halen.

‘Mensen zijn dol op auto uit Dukes of Hazzard’

„Deze auto is onderdeel van de geschiedenis, en de mensen zijn er dol op. We hebben bezoekers van alle rassen en alle nationaliteiten die zich de televisieshow herinneren en zich er helemaal niet aan storen”, zegt de directeur van het Volo Auto Museum tegen de lokale krant Northwest Herald. Hij laat weten dat het museum ook nazi-memorabilia in de collectie heeft, en dat hij van plan is beiden te behouden.

Races en stunts in beroemde auto

The Dukes of Hazzard werd uitgezonden tussen 1979 en 1985 en was in die tijd mateloos populair. In Nederland was de AVRO de eerste omroep die de serie op televisie bracht. Vooral races en stunts van de gebroeders Duke in The General Lee, de nu verguisde auto dus, gingen er bij de kijkers prima in. De broers Bo en Luke werden gespeeld door John Schneider en Tom Wopat. Na de serie werden er ook enkele The Dukes of Hazzard-films uitgebracht.

