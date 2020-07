‘Mannen van Veronica Inside toch niet om tafel met Talpa’

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee gaan vandaag toch niet praten met Talpa over de toekomst van Veronica Inside. Volgens Johan is het geplande gesprek afgelast, vertelt hij aan RTL Boulevard.

Talpa wil niet bevestigen dat er überhaupt een afspraak was ingepland en doet verder ook geen uitspraken over de kwestie. Pas als er een beslissing wordt genomen over de toekomst van het voetbalprogramma wordt dat gecommuniceerd, aldus een woordvoerster.

‘Ik ga er niet op terugkomen’

Derksen vertelde gisteren aan BuzzE dat de mannen vandaag verder zouden praten over Veronica Inside met hun werkgever. Het gesprek van gister leverde niets op. En ook het gesprek van vandaag is afgelast. „En ik ga er verder helemaal niet op in. Ik ga er niet mee in de publiciteit. Gisteren was iedereen er, maar ik ga er niet op terugkomen”, zegt hij vandaag tegen RTL Boulevard.

Het Veronica Inside-trio kwam gistermiddag samen in een hotel in Zwolle om te praten. Het programma kwam vorige maand na de laatste uitzendingen onder druk te staan wegens vermeende racistische grappen. René en Johan voelden zich daarnaast verraden door hun collega Wilfred door de opzet van de veelbesproken racisme-uitzending en zeiden geen zin meer te hebben in het programma. Er kwam nog een ‘historische uitzending’, wat voorlopig ook de laatste uitzending werd.

Zelf discussie voeren

Of de show in de toekomst doorgaat is afhankelijk van het trio, zei Paul Römer, managing director radio en televisie van Talpa, eerder. „Die discussie moeten zij met elkaar voeren, in een kamertje met de deur dicht. En niet via de de kranten, radio en televisieprogramma’s.”

Lees ook: Johan Derksen in gesprek met Talpa en Inside-makkers: ‘Ik heb met niemand ruzie’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.