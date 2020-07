Kon niet anders: coronapatiënten in nieuw seizoen Grey’s Anatomy

Je bent een langlopende ziekenhuisserie of niet: het coronavirus bereikt ook de ziekenkamers van Grey’s Anatomy.

Het kon niet uitlblijven natuurlijk: Grey’s Anatomy besteedt aandacht aan de coronapandemie in het nieuwe zeventiende seizoen. Krista Vernoff, uitvoerend producente van de Amerikaanse ziekenhuisserie, vindt dat de show de verantwoordelijkheid heeft om het thema aan te snijden. Vernoff (46) kwam met het nieuws naar buiten tijdens het Emmy-evenement Quaranstreaming.

„We gaan zeker iets doen met de pandemie”, zegt Vernoff tegen Entertainment Tonight. „Je kunt geen langlopende ziekenhuisserie zijn zonder iets te doen met het medische verhaal van onze tijd.” Of er meerdere coronapatiënten in het beroemde tv-ziekenhuis komen te liggen weet Metro nog niet, maar om een realistisch tijdsbeeld te geven kan het bijna niet anders. Zeker niet als je weet dat Grey’s Anatomy zich in de Verenigde Staten afspeelt.

Opnames Grey’s Anatomy nog niet begonnen

Hoewel de opnames van het zeventiende seizoen vanwege het coronavirus nog niet zijn begonnen, zijn de schrijvers al hard aan het werk. „Onze gesprekken gaan constant over hoe we de humor en romantiek levend houden terwijl we deze zeer pijnlijke verhalen vertellen.” Er wordt onder meer gesproken met ‘echte’ artsen, om tot een goed coronaverhaal in de televisieserie te komen.

Grey’s Anatomy is een Amerikaanse ziekenhuisserie van de zender ABC. In Nederland wordt de reeks uitgezonden op Net 5, het zestiende seizoen nog aan het begin van dit (corona)jaar. In maart 2005 zagen Amerikanen Grey’s Anatomy voor het eerst en al snel werd het een groot succes.

Is Grey’s anatomy gonna have a Corona ark? I’m stressed — Prudence (@HiltonShawnBush) July 20, 2020

Het centrale karakter in de serie is Meredith Grey, een assistent chirurgie in het fictieve Seattle Grace Hospital. Zij wordt gespeeld door Ellen Kathleen Pompeo. Andere bekende acteurs zijn onder meer Chandra Wilson, James Pickens Jr. en en Justin Chambers. De naam van de serie is een zinspeling op de titel van het boek Gray’s Anatomy, dat lang een standaardwerk was op het gebied van de menselijke anatomie.

im pretty sure if the characters from grey's anatomy were real, meredith would have the cure for corona by now with the help of bailey. — hell was boring (@rckstrnaya) July 21, 2020

I want to slap everyone in grey's anatomy 🤬🤬🤬🤬🤬🤬 — Corona is still outside 😭 (@officialshona_) July 14, 2020

i really don’t need grey’s anatomy to have a corona storyline when i literally watch grey’s anatomy to escape from corona — anna (bot nation) 🌊 (@hauntingnellie) July 21, 2020

