Johan Derksen in gesprek met Talpa en Inside-makkers: ‘Ik heb met niemand ruzie’

René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee komen vandaag bij elkaar om met Talpa te praten over de toekomst van hun programma Veronica Inside.

Johan Derksen heeft nog geen idee wat het gesprek zal opleveren, vertelt hij aan BuzzE. „Of we eruit komen weet ik niet. Ik heb met niemand ruzie. Talpa heeft ons gevraagd om een oplossing aan te dragen. We zullen het wel zien,” zegt Derksen, die niet van een ultimatum wilde spreken. Derksen had vorige week nog een onderhoud met Genee in Grollo. Wat daar besproken is, wilde hij niet zeggen.

Ook Van der Gijp heeft geen idee

René van der Gijp wilde vandaag ook niet vooruitlopen over het al dan niet doorgaan van de populaire voetbaltalkshow. „Ik heb echt geen idee”, zei hij tegen RTL Boulevard. Eerder stelde hij dat hij alleen verder wilde in een ander format. „Veronica Inside komt niet meer terug”, zei hij twee weken geleden tegen BuzzE.

De drie mannen liggen met elkaar in de clinch sinds de veelbesproken racisme-uitzending van Veronica Inside vorige maand. René en Johan voelden zich verraden door hun collega en zeiden geen zin meer te hebben in het programma. Metro deed verslag van de ‘historische uitzending’, wat voorlopig ook de laatste uitzending werd.

Opmerking Johan Derksen

In de aflevering gingen de mannen in gesprek met advocaat Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta. Die probeerden duidelijk te maken waarom sommige opmerkingen van Johan door mensen als racistisch worden beschouwd. De uitzending werd ingelast nadat een opmerking van Derksen over Akwasi van de week ervoor door velen als racistisch werd ervaren. De rapper had bij een protest tegen racisme op de Dam in Amsterdam geroepen dat als hij zwarte piet in november zou zien, hij die in zijn gezicht zou trappen. Toen bij een ander protest in Leeuwarden een man verkleed als zwarte piet kwam opdagen, vroeg Derksen ‘of we niet zeker wisten dat dat Akwasi niet was’.

Doorgaan afhankelijk van de drie

Of de show in de toekomst doorgaat is afhankelijk van het trio, zei Paul Römer, managing director radio en televisie van Talpa, eerder. „Die discussie moeten zij met elkaar voeren, in een kamertje met de deur dicht. En niet via de de kranten, radio en televisieprogramma’s.”

