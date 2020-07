Gordon is vrijwel 1 jaar nuchter: ‘Ik wil nooit meer terug naar het leven dat ik had’

Gordon blies gister 52 kaarsjes uit. En dat betekent ook dat hij precies 1 jaar (zo goed als) nuchter is. In een exclusief interview met Shownieuws vertelde hij maandagavond hoe het nu met hem gaat.

In het Concertgebouw in Amsterdam vertelde hij maandagavond zijn verhaal. Het is de plek waar hij vier jaar geleden al dacht „het is afgelopen”. „Vanaf 2016 voelde ik dat ik niet meer kon presteren zoals ik presteerde qua zang. Ik dacht: als ik nu zo door ga, gaat het niet goed aflopen met mij”, vertelt hij. In die tijd dronk de zanger 25 glazen wodka-cola op een avond in het weekend en snoof hij „zonder enig probleem” 3-4 gram coke op een avond. Dat leidde dan regelmatig tot hartkloppingen onder de douche.

Gordon had ‘ontzettend klotegevoel’

Gordon deed dat om zo zijn „ontzettende klotegevoel in zijn lijf te kunnen verdoven”. „De frustratie van het niet vinden van een juiste partner, dat heeft bij mij veel uitgemaakt. Thuis zit je in een veilige omgeving.” Hoewel hij ook zag: „cocaïne verandert je gedrag op een niet leuke manier. Al die woede-uitbarstingen en ruzies komen ergens vandaan.”

Op zijn 51-ste verjaardag beslist hij definitief: „ik kan dit niet meer en ik wil dit niet meer”. „Ik ging ’s avonds naar bed en de volgende dag was de eerste dag van mijn nieuwe leven.”

Gordon ging naar Zuid-Afrika om daar 28 dagen te werken aan zijn drank- en drugsverslaving. In het begin was dat niet makkelijk. „Ik heb de eerste drie dagen alleen maar gehuild en dacht: hoe heeft het zover kunnen komen?”

„En ja, er zijn momenten geweest dat ik naar huis wilde”, zegt de zanger desgevraagd. „Maar ik wist waarvoor ik daar zat. Voor mijn probleem en gedrag. Je krijgt daar echt een spiegel voorgeschoteld. Daarin zag ik een doodongelukkig iemand, die op ziek is naar het ultieme geluk.”

Terugval tijdens corona

Clean blijven is niet makkelijk, bekent Gordon. Tijdens de corona-periode heeft hij dan ook vier dagen een teruggeval gehad. „Corona brak uit, mijn bedrijven kwamen stil te liggen. Ik stond aan de vooravond van mijn droom: een eigen talkshow Gordon & Patty. Ook mijn therapie viel weg. Maar ik had natuurlijk geen drank in huis. En dan ga je zoeken.” Hij begint te lachen. „Op een gegeven moment had ik zóveel zin in drank. En ik kon natuurlijk niet naar de supermarkt om alcohol te halen. Toen heb ik KLM-huisjes opengebroken en die jenever eruit gehaald. Ik dacht: f*ck it, iedereen zit thuis, ik ben alleen en doe niemand kwaad. En dan vind je nog een nummer in je telefoon en ga je drugs bestellen. Ik baalde ondertussen enorm van mezelf, dat ik weer de controle verloor.”

De volgende ochtend werd hij wakker met een „afschuwelijk gevoel en een kater van hier tot Tokio: iets dat je zo lang hebt willen voorkomen”. „Je voelt je heel vies, het vieze gevoel van jezelf verliezen, en dat wil je niet meer. Ik wil nooit meer terug naar het leven dat ik had.”

Het interview trok 376.000 kijkers, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

