Genee baalt ‘dat deze twee mannen denken dat ik ze genaaid heb’

Wilfred Genee heeft zondagavond bij OP1 z’n zegje gedaan over alle commotie rondom het tv-programma Veronica Inside. Het was volgens hem beter geweest als de racisme-uitzending van vorige week nooit gemaakt was. Hij betreurt het enorm dat „deze twee mannen denken dat ik ze genaaid heb”. Met name presentator Fidan Ekiz was op dreef (en stal de show), vonden vele Twitteraars.

Het was een stukje tv wat je maar zeer zelden ziet bij de NPO,hopelijk heeft het geen vervelende gevolgen voor Fidan. https://t.co/fOM3xGEPaa — Marjan #teamYoup (@MarjanChristian) June 29, 2020

Fidan Ekiz vindt Arie Boomsa ook NSB-gedrag vertonen en de grap van Derksen ook grappig. En dat voor NPO! #Op1 — Tristan van Dasselaar (@TristanvanDass1) June 28, 2020

#Op1 @fidanekiz slaat de spijker zo hard op z'n kop dat het op mars nog te horen is. Meegaan in NSB-praktijken #Genee probeert in blinde paniek haar to over-woke-en. Gommers is ook woke en betrekt zich in een discussie waar hij beter uit had kunnen blijven. Wow, Fidan, respect. — Flo (@Pundit_Flo) June 28, 2020

De aanloop naar de VI-uitzending toe was vorige week maandag het gesprek van de dag en ook de uitzending zelf werd het volgende gesprek van de dag. En de dagen erna. „We zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt onderweg”, zegt Genee nu over de verstandhouding tussen hem en Derksen en Van der Gijp.

VI trok ruim vorige week ruim 1,7 miljoen kijkers en leidde tot gemengde reacties. Speciale gasten Natacha Harlequin (strafrechtadvocaat) en Dries Bousatta (oud-international) zaten aan tafel en de gemoederen liepen hoog op, ook naderhand op social media, waar vooral Genee er niet goed van afkwam.

Verslag van ‘historische uitzending’ VI: ‘Ik trek het boetekleed niet aan’

Hypocriet

Ook Derksen en Van der Gijp waren na afloop niet te spreken over Genee, die zich volgens het tweetal hypocriet zou hebben opgesteld. Op de radio zegt Genee naderhand „boos” te zijn.

Nu, bijna een week later, kijkt Genee met gemengde gevoelens terug op de memorabele uitzending. Hij zegt tegen presentatoren Jeroen Pauw en Fidan Ekiz dat hij in „een complete spagaat” zat en dat de thema-uitzending niet goed uit de verf is gekomen. „Ik was niet tevreden, ik vond mezelf niet goed. Ik was leider van het gesprek over racisme én presentator van Veronica Inside.” Hij vertelde dat de verwachtingen van te voren niet overeenkwamen met de uitvoering. Zo dacht Derksen dat de advocate en ex-profvoetballer apart aan een tafeltje zouden zitten en vlak voor de uitzending nog riep dat hij niet meer wilde meewerken.

Absurd

De VI-presentator noemt het „absurd” wat er is gebeurd, doelend op de reacties die in alle en soorten en maten volgden op de VI-uitzending waarin Derksen zijn Akwasi-grap maakte en er zelfs toe leidden dat de Oranje-internationals een boycot afriepen en adverteerders ermee stopten. „Er verdampte in één weekend een miljoen euro sponsorgeld. Een nieuwe sponsor haakte af en alle adverteerders gaven aan niet meer verder te gaan. Het is belachelijk als je erover nadenkt.”

Genee staat nog steeds achter het idee van de uitzending van afgelopen maandag. „Iedereen gooide de deur voor ons dicht, wij zetten de deur juist open. We hebben alle zwarte voetballers gebeld, maar ze wilden niet komen.”

Wel lijkt hij achteraf spijt te hebben dat ze de uitzending niet hebben afgeblazen toen het niet lukte om voetballers aan tafel te krijgen. „Misschien hadden we op zondagavond moeten concluderen dat we het niet hadden moeten doen.”

Paniek

Bij Talpa ontstond paniek, vertelt Genee tijdens Op1. „De essentie is volgens mij dat je gaat kijken naar het tijdsbestek en je gaat afvragen: kan je nog alles zeggen? Aan de ene kant zeg ik ‘ja’, maar je kunt je ook naar de gevolgen kijkend afvragen: wat gebeurt er nu eigenlijk, wat zeggen we precies? Als je daar zoveel mensen mee kwetst, moet je kijken of het wel altijd kan.” Fidan Ekiz pakt Genee stevig aan qua doorvragen, iets wat ook anderen niet is ontgaan. Helemaal eens, Samira.

Co-host Fidan Ekiz kwam stevig uit de verf en stelde netelige vragen waar Wilfred Genee geen raad mee wist. — Frans Nijhof (@frans_nijhof) June 29, 2020 Raak! Fidan is een verademing bij #op1: "het gedrag van de sponsors en Arie Boomsma, dat is pas NSB gedrag. Waarom toegeven aan deze dwang? Wilfred Genee heeft geen antwoord. Hulde Fidan Ekiz! — Eelco van Hoecke (@EelcoHoecke) June 28, 2020 Fidan Ekiz sloopt Wilfred Genee. Mooie TV dit. #Op1 — Bas Paternotte (@baspaternotte) June 28, 2020 ‘Ik kon niet anders’ Over de woedende reacties van Derksen en Van der Gijp, zegt hij dit: „Je ziet wat de emoties zijn van deze twee mannen, dat heeft mij ook heel veel gedaan.” De twee mannen hebben gezegd niet meer met Genee om de tafel te willen in Veronica Inside. Vandaag zou de laatste uitzending voor de zomerstop zijn, maar die is geschrapt. De mannen zouden zogezegd tijd nodig hebben om te bedenken hoe zij verder willen. „Ik betreur het enorm dat deze twee mannen denken dat ik ze genaaid heb”, vertelt Genee. „Ik heb misschien mezelf iets te veel ingezet om de onafhankelijke gespreksleider te zijn, maar ik kon niet anders in die rol.” Niet stoppen? Op de vraag of Veronica Inside nog op de tv te zien zal zijn, wil Genee niet ingaan: „Daar kan ik geen antwoord op geven. En als ik het wel kon, zou ik het niet doen. Dat bespreek je onderling.” Zelf wil hij er niet mee stoppen. „Ik ben de laatste die het programma zou willen verlaten. Het is ook niet zo dat ik hier ben omdat ik mijn naam wil redden.” En dan eindigt OP1 erg abrupt in verband met het journaal en wordt het programma afgesloten. Pauw zegt: „Wil je nog wat zeggen?” Genee: „Ik zit hier met verbazing naar te kijken.” Ik wil HELEMAAL niet naar het journaal! Ik had willen horen wat @fidanekiz nog meer te zeggen had. #Genee #Op1 — Karin Snippe (@KarinSnippe2) June 28, 2020

