Wilfred Genee vanavond aan tafel bij Op1 om te praten over VI

Wilfred Genee zit vanavond aan tafel bij Op1 om te praten over zijn kijk op de historische uitzending van maandagavond en de toekomst van het tv-programma Veronica Inside. Genee en zijn collega’s Johan Derksen en René van der Gijp liggen met elkaar overhoop.

Het voetbalprogramma waar lang niet alleen de stand van zaken in het voetbal worden besproken, maar ook die van het land, lag de afgelopen weken onder een vergrootglas. Na een verkeerde opmerking van Johan Derksen over Akwasi liepen de gemoederen hoog op.

Onzekere toekomst

Maandag zaten daarom speciale gasten Natacha Harlequin en Dries Bousatta aan tafel. De uitzending die door 1,7 miljoen mensen werd bekeken, zorgde voor gemengde reacties. Derksen en Van der Gijp waren na afloop niet te spreken over Genee, die zich volgens het tweetal hypocriet zou hebben opgesteld. In zijn eigen radioprogramma geeft Genee naderhand tekst en uitleg over zijn handelen.

De laatste aflevering van het seizoen, die morgenavond zou plaatsvinden, is daarom geschrapt. De mannen zouden zogezegd tijd nodig hebben om te bedenken hoe zij verder willen.



