Transfer Marco van Basten van FOX Sports naar Ziggo

Ooit maakte Marco van Basten een grote voetbaltransfer van Ajax naar AC Milan. Vandaag is opnieuw een transfer bekendgemaakt. Op tv vertrekt hij van FOX Sports naar Ziggo Sport.

Marco van Basten wordt een van de vaste gasten van het Ziggo Sport-voetbalpraatprogramma Rondo. Het programma, dat gedurende het voetbalseizoen iedere zondag om 19.50 uur op Ziggo Sport wordt uitgezonden, wordt gepresenteerd door Jack van Gelder. Naast Van Basten zullen ook Ruud Gullit, Youri Mulder en Jan van Halst bij Van Gelder met enige regelmaat aanschuiven. Van Basten zal zondag 5 juli a.s voor het eerst in Rondo te zien zijn. Bij Fox besprak de voormalig topspits elke zaterdagavond de Eredivisie, bij Ziggo zal het vooral om buitenlands voetbal gaan.

Van Basten bij de Champions League

Van Basten, drievoudig Europees voetballer van het Jaar en Wereldvoetballer van het Jaar in 1992, zal ook veelvuldig zijn opwachting maken als analist rond de wedstrijden uit de UEFA Champions League, de Engelse Premier League, de Spaanse La Liga en natuurlijk ook bij de belangrijkste wedstrijden uit de Serie A waarin hij samen met Ruud Gullit jarenlang uitkwam voor AC Milan. Met AC Milan werd hij driemaal landskampioen en won hij de UEFA Champions League en de Wereldbeker twee keer. Zowel Gullit als Van Basten speelden in 1988 een bepalende rol bij het behalen van de Europese titel met het Nederlands Elftal.

Voetbal, golf en Formule 1

Ziggo Sport-directeur Will Moerer is blij met de nieuwe samenwerking: „We hebben Van Basten leren kennen als iemand die zich zo optimaal mogelijk voorbereidt op de uitzendingen. Zijn analyses zijn van een grote toegevoegde waarde voor onze uitzendingen. Ik ben dan ook verheugd dat hij komend seizoen wekelijks in onze programma’s te zien is. De toch al sterke opstelling van Rondo met Gullit, Mulder en Van Halst krijgt met de komst van Van Basten een extra impuls.’

Van Basten zelf is ook blij met zijn overstap naar Ziggo Sport: „De Champions League, de Engelse, Spaanse en Italiaanse competitie, het programma Rondo en ook nog golf en Formule 1; allemaal sport, waar ik blij van word.”

Minder blij

Hoe goed Marco van Basten op FOX voor velen was, één moment blijft sowieso hangen. De oud-bondscoach zat in november vorig jaar in de studio om de wedstrijd te analyseren en zei na een interview met Frank Wormuth, de Duitse trainer van Heracles, plotseling ‘Sieg Heil’. Dat was voor de kijkers thuis te horen. De opmerking van Van Basten maakte veel los in binnen- en buitenland. Ook in Duitsland en Engeland kwam de nazigroet van Van Basten groot in het nieuws. De analist bood direct zijn excuses aan. Hij werd door FOX Sports niet ontslagen, maar wel een week geschorst.

