Talpa zendt maandag geen Veronica Inside uit

Het zou de laatste uitzending van het seizoen moeten worden, maar daar is nu abrupt een eind aan gekomen. Talpa zendt maandag geen Veronica Inside uit. Dat zei directeur van TV Talpa Marco Louwerens vanochtend bij Radio 538.

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp en Louwerens hebben gisteravond een „pittig, emotioneel gesprek” gevoerd. „Het was prima, maar ik heb gezegd: het is nu zo pittig geweest, nu rust in de tent. Ze wilden dat zelf ook wel.” Louwerens heeft daarom besloten om de uitzending van maandag te schrappen, „zodat iedereen weer even kan bedaren”.

Mogelijkheden na de zomer zijn er zeker, verzekert Louwerens. „Maar het is wel pittig. Ze hebben wel even flink stront met elkaar. Dat zijn ook deze mannen, hè. Dat is ook hun charme.”

K*tshow

Afgelopen maandagavond zaten Genee, Derksen en Van der Gijp samen met oud-international Dries Boussata, strafrechtadvocaat Natacha Harlequin en voormalig profvoetballer Wim Kieft aan de VI-tafel. Het werd een historische uitzending, waarin Derksen „niet het boetekleed aantrok” vanwege zijn uitspraak over Akwasi.

Wilfred Genee kreeg na afloop niet alleen op social media de wind van voren, ook collega’s Derksen en Van der Gijp waren „helemaal klaar met dat mannetje”. Hoewel de uitzending 1,7 miljoen kijkers trok, had Derksen in 22 jaar tijd „nog nooit zo’n k*tshow gemaakt”.

Derksen zei ook dat hij de afgelopen tijd nog weinig plezier in zijn werk bij VI had. „Als je dan zo’n avond hebt, dan helpt dat niet. Ik ben heel erg boos geworden om de uitzending. Ik vond het de slechtste die we ooit gemaakt hebben.”

Ruzie krijgt een 7,5

Het was ook meteen de laatste van het seizoen. „Als je nu weer een uitzending zou maken, wordt het weer uitvergroot, en dat is geen goed idee”, zegt Louwerens. Hij denkt overigens dat het allemaal wel weer goed komt, maar dat iedereen „nu even tot rust moet komen”. Wat voor de cijfer dit conflict krijgt? „Laten we er een 7,5 van maken.”

VI geboycot

De voetbalanalist vroeg zich in de uitzending van 15 juni af „of we zeker weten dat dat rapper Akwasi niet is” en stelde dat er in Nederland nauwelijks racisme is. In eerdere uitzendingen keurde hij racisme overigens af. Adverteerders lieten na de uitzending weten geen reclametijd meer te kopen rondom VI. Ook voetballers van het Nederlands Elftal en het Nederlands vrouwenelftal boycotten het programma.

