Kijkcijferkanon: Aflevering VI trekt ruim 1,7 miljoen kijkers

De aflevering van Veronica Inside van maandagavond trok maar liefst 1.704.000 kijkers. De aflevering stond in het teken van de omstreden racistische uitspraken van Johan Derksen.

Daarmee belandde de aflevering op de tweede plek van de top 25 van Stichting Kijkonderzoek (SKO), vlak achter het Achtuurjournaal. Talpa gaat ondanks alle ophef rondom het programma door met een nieuwe reeks. Aankomende maandag is de laatste uitzending. Na de zomer keert het VI weer terug op de televisie, bevestigt de zender.

Geen excuses van Derksen

Maandagmiddag gonsde al geruchten dat de aflevering van VI een bijzondere zou worden. De uitzending van Veronica Inside begon met een intro van presentator Wilfred Genee en Johan Derksen. „Niet iedere grap valt goed, is wel gebleken de afgelopen week.” Daarop vervolgt hij: „Ik ga m’n excuses niet aanbieden, trek het boetekleed niet aan en ik ga niet door het stof.”

Racisme

Veronica Inside lag deze week onder vuur omdat analist Johan Derksen vorige week een vermeend racistische grap maakte. Hij vergeleek, kort gezegd, rapper Akwasi met Zwarte Piet en stelde dat er in Nederland nauwelijks racisme is en reageerde hiermee op de wereldwijde Black Lives Matter-protesten die al drie weken aanhouden sinds de dood van een zwarte arrestant in de Verenigde Staten. In een eerdere uitzending keurde hij racisme overigens af.

Een aantal adverteerders heeft na zijn ‘grap’ gemeld niet meer rond het programma te willen adverteren. Ook kondigden de spelers van Oranje, Jong Oranje en het Nederlands vrouwenelftal aan niet meer in VI te willen verschijnen.

Vorige week trok VI 609.000 kijkers, met een kijkdichtheid van 9,6. Verreweg het best bekeken programma op Veronica die avond. De week ervoor, maandag 9 juni, keken er 645.000 mensen.

